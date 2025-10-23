Thông tin giá theo USD của Dolphin (DPHN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01112509 Cao nhất 24H $ 0.01176967 ATH $ 0.01238493 Giá thấp nhất $ 0.01112509 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.10% Biến động giá (7 ngày) --

Giá thời gian thực của Dolphin (DPHN) là $0.01140385. Trong 24 giờ qua, DPHN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01112509 và cao nhất là $ 0.01176967, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DPHN là $ 0.01238493, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01112509.

Về hiệu suất ngắn hạn, DPHN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.10% trong 24 giờ và -- trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dolphin (DPHN)

Vốn hóa thị trường $ 5.67M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.40M Nguồn cung lưu thông 497.61M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dolphin là $ 5.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DPHN là 497.61M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.40M.