Giá thực tế của DogeFork là bao nhiêu?

DogeFork đang giao dịch ở mức ₫, cho thấy biến động giá là 1.49% trong 24 giờ qua. Con số theo thời gian thực này phản ánh dữ liệu tổng hợp từ nhiều thị trường giao ngay.

Mức độ biến động của DORK hôm nay ra sao?

Mức độ biến động giá của DORK trong vòng 24 giờ qua là --%. Biến động cao hơn cho thấy giá thay đổi nhanh chóng, trong khi biến động thấp hơn thể hiện sự ổn định.

Khoảng dao động giao dịch 24 giờ của DogeFork là bao nhiêu?

Mã token này dao động giữa ₫ (mức thấp) và ₫ (mức cao). Các nhà giao dịch thường sử dụng thông tin này để đánh giá động lực hàng ngày và sức mạnh thị trường.

Khối lượng giao dịch của DORK là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, DORK đã tích lũy được ₫-- trong hoạt động giao dịch, cho thấy mức độ sôi động của thị trường đối với tài sản này.

Giá hiện tại so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) như thế nào?

Mức cao nhất mọi thời đại là ₫, còn mức thấp nhất mọi thời đại là ₫. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về chu kỳ dài hạn.

Mức độ thanh khoản thị trường của DogeFork mạnh đến đâu?

Mức độ thanh khoản được đánh giá ở mức --/100, cho thấy độ sâu của sổ lệnh và mức độ dễ dàng thực hiện giao dịch trong các phiên giao dịch sôi động.

DORK so với các mã token khác thuộc danh mục Meme,Dog-Themed như thế nào?

Trong danh mục Meme,Dog-Themed, DORK thể hiện hiệu suất cạnh tranh, được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch ₫-- và sự quan tâm liên tục từ các nhà giao dịch.