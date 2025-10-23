Thông tin giá theo USD của Docker (DOCKERZXBT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00401873 $ 0.00401873 $ 0.00401873 Thấp nhất 24H $ 0.00694706 $ 0.00694706 $ 0.00694706 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00401873$ 0.00401873 $ 0.00401873 Cao nhất 24H $ 0.00694706$ 0.00694706 $ 0.00694706 ATH $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +4.86% Biến động giá (1D) -22.22% Biến động giá (7 ngày) -34.41% Biến động giá (7 ngày) -34.41%

Giá thời gian thực của Docker (DOCKERZXBT) là $0.00477774. Trong 24 giờ qua, DOCKERZXBT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00401873 và cao nhất là $ 0.00694706, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOCKERZXBT là $ 0.00981968, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOCKERZXBT đã biến động +4.86% trong 1 giờ qua, -22.22% trong 24 giờ và -34.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Docker (DOCKERZXBT)

Vốn hóa thị trường $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Nguồn cung lưu thông 972.14M 972.14M 972.14M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Docker là $ 4.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOCKERZXBT là 972.14M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.77M.