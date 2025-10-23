Thông tin giá theo USD của Dialectic ETH Vault (DETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3,737.41 $ 3,737.41 $ 3,737.41 Thấp nhất 24H $ 3,891.14 $ 3,891.14 $ 3,891.14 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3,737.41$ 3,737.41 $ 3,737.41 Cao nhất 24H $ 3,891.14$ 3,891.14 $ 3,891.14 ATH $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Giá thấp nhất $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -1.52% Biến động giá (7 ngày) -4.83% Biến động giá (7 ngày) -4.83%

Giá thời gian thực của Dialectic ETH Vault (DETH) là $3,825.54. Trong 24 giờ qua, DETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,737.41 và cao nhất là $ 3,891.14, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DETH là $ 4,757.52, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,605.76.

Về hiệu suất ngắn hạn, DETH đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -1.52% trong 24 giờ và -4.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dialectic ETH Vault (DETH)

Vốn hóa thị trường $ 34.43M$ 34.43M $ 34.43M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.43M$ 34.43M $ 34.43M Nguồn cung lưu thông 9.00K 9.00K 9.00K Tổng cung 8,999.99305332052 8,999.99305332052 8,999.99305332052

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dialectic ETH Vault là $ 34.43M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DETH là 9.00K, với tổng nguồn cung là 8999.99305332052. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.43M.