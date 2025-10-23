Thông tin giá theo USD của Deri Protocol (DERI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00409516 Cao nhất 24H $ 0.00423156 ATH $ 3.77 Giá thấp nhất $ 0.00200107 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) -0.50% Biến động giá (7 ngày) -44.76%

Giá thời gian thực của Deri Protocol (DERI) là $0.00420947. Trong 24 giờ qua, DERI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00409516 và cao nhất là $ 0.00423156, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DERI là $ 3.77, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00200107.

Về hiệu suất ngắn hạn, DERI đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, -0.50% trong 24 giờ và -44.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Deri Protocol (DERI)

Vốn hóa thị trường $ 551.95K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.06M Nguồn cung lưu thông 131.19M Tổng cung 490,127,939.592577

Vốn hoá thị trường hiện tại của Deri Protocol là $ 551.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DERI là 131.19M, với tổng nguồn cung là 490127939.592577. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.06M.