Thông tin giá theo USD của CryptoPeso (CRP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.073962 Cao nhất 24H $ 0.076208 ATH $ 0.110133 Giá thấp nhất $ 0.064376 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) +0.61% Biến động giá (7 ngày) -4.40%

Giá thời gian thực của CryptoPeso (CRP) là $0.075295. Trong 24 giờ qua, CRP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.073962 và cao nhất là $ 0.076208, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRP là $ 0.110133, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.064376.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRP đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, +0.61% trong 24 giờ và -4.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CryptoPeso (CRP)

Vốn hóa thị trường $ 1.73M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.73M Nguồn cung lưu thông 23.00M Tổng cung 23,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CryptoPeso là $ 1.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRP là 23.00M, với tổng nguồn cung là 23000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.73M.