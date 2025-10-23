Thông tin giá theo USD của Crypto Factor (CFR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01311083 $ 0.01311083 $ 0.01311083 Thấp nhất 24H $ 0.01387629 $ 0.01387629 $ 0.01387629 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01311083$ 0.01311083 $ 0.01311083 Cao nhất 24H $ 0.01387629$ 0.01387629 $ 0.01387629 ATH $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Giá thấp nhất $ 0.01107902$ 0.01107902 $ 0.01107902 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -1.04% Biến động giá (7 ngày) +2.96% Biến động giá (7 ngày) +2.96%

Giá thời gian thực của Crypto Factor (CFR) là $0.01339523. Trong 24 giờ qua, CFR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01311083 và cao nhất là $ 0.01387629, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CFR là $ 0.0402748, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01107902.

Về hiệu suất ngắn hạn, CFR đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -1.04% trong 24 giờ và +2.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Crypto Factor (CFR)

Vốn hóa thị trường $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crypto Factor là $ 1.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CFR là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.34M.