Thông tin giá theo USD của Cryowar (CWAR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00132933 $ 0.00132933 $ 0.00132933 Thấp nhất 24H $ 0.00136288 $ 0.00136288 $ 0.00136288 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00132933$ 0.00132933 $ 0.00132933 Cao nhất 24H $ 0.00136288$ 0.00136288 $ 0.00136288 ATH $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -2.31% Biến động giá (7 ngày) -9.97% Biến động giá (7 ngày) -9.97%

Giá thời gian thực của Cryowar (CWAR) là $0.00132936. Trong 24 giờ qua, CWAR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00132933 và cao nhất là $ 0.00136288, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CWAR là $ 6.29, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CWAR đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -2.31% trong 24 giờ và -9.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cryowar (CWAR)

Vốn hóa thị trường $ 400.60K$ 400.60K $ 400.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Nguồn cung lưu thông 301.36M 301.36M 301.36M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cryowar là $ 400.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CWAR là 301.36M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.33M.