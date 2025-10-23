Thông tin giá theo USD của Cosmo (COSMO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00005063 Cao nhất 24H $ 0.00005375 ATH $ 0.00089054 Giá thấp nhất $ 0.00005063 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) -1.80% Biến động giá (7 ngày) -8.67%

Giá thời gian thực của Cosmo (COSMO) là $0.0000523. Trong 24 giờ qua, COSMO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00005063 và cao nhất là $ 0.00005375, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COSMO là $ 0.00089054, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005063.

Về hiệu suất ngắn hạn, COSMO đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, -1.80% trong 24 giờ và -8.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cosmo (COSMO)

Vốn hóa thị trường $ 47.36K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 47.36K Nguồn cung lưu thông 905.20M Tổng cung 905,204,147.8626863

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cosmo là $ 47.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COSMO là 905.20M, với tổng nguồn cung là 905204147.8626863. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 47.36K.