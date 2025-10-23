Thông tin giá theo USD của Compound USDC (CUSDC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0252002 Cao nhất 24H $ 0.0252724 ATH $ 0.220912 Giá thấp nhất $ 0.00620705 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -0.00% Biến động giá (7 ngày) +0.05%

Giá thời gian thực của Compound USDC (CUSDC) là $0.02524108. Trong 24 giờ qua, CUSDC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0252002 và cao nhất là $ 0.0252724, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CUSDC là $ 0.220912, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00620705.

Về hiệu suất ngắn hạn, CUSDC đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và +0.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Compound USDC (CUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 31.74M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.74M Nguồn cung lưu thông 1.26B Tổng cung 1,257,659,054.290703

Vốn hoá thị trường hiện tại của Compound USDC là $ 31.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CUSDC là 1.26B, với tổng nguồn cung là 1257659054.290703. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.74M.