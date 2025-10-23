Thông tin giá theo USD của Cod3x (CDX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.059664 Cao nhất 24H $ 0.066833 ATH $ 0.251359 Giá thấp nhất $ 0.01749092 Biến động giá (1 giờ) +0.07% Biến động giá (1D) -3.80% Biến động giá (7 ngày) -13.55%

Giá thời gian thực của Cod3x (CDX) là $0.061136. Trong 24 giờ qua, CDX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.059664 và cao nhất là $ 0.066833, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CDX là $ 0.251359, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01749092.

Về hiệu suất ngắn hạn, CDX đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, -3.80% trong 24 giờ và -13.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cod3x (CDX)

Vốn hóa thị trường $ 3.02M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.02M Nguồn cung lưu thông 49.41M Tổng cung 49,410,356.18176558

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cod3x là $ 3.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CDX là 49.41M, với tổng nguồn cung là 49410356.18176558. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.02M.