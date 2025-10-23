Thông tin giá theo USD của Cap USD (CUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.991195 $ 0.991195 $ 0.991195 Thấp nhất 24H $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.991195$ 0.991195 $ 0.991195 Cao nhất 24H $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 ATH $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Giá thấp nhất $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.08% Biến động giá (7 ngày) +0.08%

Giá thời gian thực của Cap USD (CUSD) là $1.001. Trong 24 giờ qua, CUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.991195 và cao nhất là $ 1.008, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CUSD là $ 1.17, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.947752.

Về hiệu suất ngắn hạn, CUSD đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và +0.08% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cap USD (CUSD)

Vốn hóa thị trường $ 282.81M$ 282.81M $ 282.81M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 282.81M$ 282.81M $ 282.81M Nguồn cung lưu thông 282.55M 282.55M 282.55M Tổng cung 282,550,857.5277304 282,550,857.5277304 282,550,857.5277304

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cap USD là $ 282.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CUSD là 282.55M, với tổng nguồn cung là 282550857.5277304. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 282.81M.