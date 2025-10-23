Thông tin giá theo USD của Caliber (CAL50)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.287257 $ 0.287257 $ 0.287257 Thấp nhất 24H $ 0.289312 $ 0.289312 $ 0.289312 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.287257$ 0.287257 $ 0.287257 Cao nhất 24H $ 0.289312$ 0.289312 $ 0.289312 ATH $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Giá thấp nhất $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.09% Biến động giá (7 ngày) -5.75% Biến động giá (7 ngày) -5.75%

Giá thời gian thực của Caliber (CAL50) là $0.287834. Trong 24 giờ qua, CAL50 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.287257 và cao nhất là $ 0.289312, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAL50 là $ 0.309508, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.155988.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAL50 đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.09% trong 24 giờ và -5.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Caliber (CAL50)

Vốn hóa thị trường $ 28.78M$ 28.78M $ 28.78M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.78M$ 28.78M $ 28.78M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Caliber là $ 28.78M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAL50 là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.78M.