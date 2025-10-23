Thông tin giá theo USD của CacheDrop (CACHE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00002926 Cao nhất 24H $ 0.00003104 ATH $ 0.00014666 Giá thấp nhất $ 0.00002926 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) -4.76% Biến động giá (7 ngày) -9.27%

Giá thời gian thực của CacheDrop (CACHE) là $0.00002938. Trong 24 giờ qua, CACHE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002926 và cao nhất là $ 0.00003104, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CACHE là $ 0.00014666, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002926.

Về hiệu suất ngắn hạn, CACHE đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, -4.76% trong 24 giờ và -9.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CacheDrop (CACHE)

Vốn hóa thị trường $ 29.37K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.37K Nguồn cung lưu thông 999.88M Tổng cung 999,880,289.0938786

Vốn hoá thị trường hiện tại của CacheDrop là $ 29.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CACHE là 999.88M, với tổng nguồn cung là 999880289.0938786. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.37K.