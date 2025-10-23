Thông tin giá theo USD của Bware (INFRA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.088485 Cao nhất 24H $ 0.088688 ATH $ 2.45 Giá thấp nhất $ 0.083887 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -0.12% Biến động giá (7 ngày) -4.95%

Giá thời gian thực của Bware (INFRA) là $0.088486. Trong 24 giờ qua, INFRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.088485 và cao nhất là $ 0.088688, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INFRA là $ 2.45, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.083887.

Về hiệu suất ngắn hạn, INFRA đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -0.12% trong 24 giờ và -4.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bware (INFRA)

Vốn hóa thị trường $ 441.16K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.85M Nguồn cung lưu thông 4.99M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bware là $ 441.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INFRA là 4.99M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.85M.