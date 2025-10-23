Thông tin giá theo USD của Brewski (BREWSKI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001905 Cao nhất 24H $ 0.00002053 ATH $ 0.00277218 Giá thấp nhất $ 0.00001757 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -4.75% Biến động giá (7 ngày) -6.71%

Giá thời gian thực của Brewski (BREWSKI) là $0.00001941. Trong 24 giờ qua, BREWSKI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001905 và cao nhất là $ 0.00002053, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BREWSKI là $ 0.00277218, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001757.

Về hiệu suất ngắn hạn, BREWSKI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -4.75% trong 24 giờ và -6.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Brewski (BREWSKI)

Vốn hóa thị trường $ 19.39K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.39K Nguồn cung lưu thông 999.41M Tổng cung 999,407,061.548415

Vốn hoá thị trường hiện tại của Brewski là $ 19.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BREWSKI là 999.41M, với tổng nguồn cung là 999407061.548415. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.39K.