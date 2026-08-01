Giá BOTCOIN hôm nay

Giá BOTCOIN (BOTCOIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOTCOIN sang USD là $ 0 mỗi BOTCOIN.

BOTCOIN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 677,461, với nguồn cung lưu hành 100.00B BOTCOIN. Trong vòng 24 giờ qua, BOTCOIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOTCOIN biến động +0.04% trong giờ qua và -5.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BOTCOIN (BOTCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 677.46K$ 677.46K $ 677.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 677.46K$ 677.46K $ 677.46K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BOTCOIN là $ 677.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOTCOIN là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 677.46K.