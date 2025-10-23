Thông tin giá theo USD của BORNE (BORNE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00803977 Cao nhất 24H $ 0.00827069 ATH $ 0.04767635 Giá thấp nhất $ 0.00765551 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) +0.38% Biến động giá (7 ngày) -4.24%

Giá thời gian thực của BORNE (BORNE) là $0.0081522. Trong 24 giờ qua, BORNE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00803977 và cao nhất là $ 0.00827069, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BORNE là $ 0.04767635, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00765551.

Về hiệu suất ngắn hạn, BORNE đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, +0.38% trong 24 giờ và -4.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BORNE (BORNE)

Vốn hóa thị trường $ 212.84K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.40M Nguồn cung lưu thông 26.11M Tổng cung 172,289,868.745

Vốn hoá thị trường hiện tại của BORNE là $ 212.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BORNE là 26.11M, với tổng nguồn cung là 172289868.745. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.40M.