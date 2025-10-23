Thông tin giá theo USD của bitSmiley (SMILE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00219046 Cao nhất 24H $ 0.00245072 ATH $ 0.472158 Giá thấp nhất $ 0.00219046 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -8.31% Biến động giá (7 ngày) -35.60%

Giá thời gian thực của bitSmiley (SMILE) là $0.00221931. Trong 24 giờ qua, SMILE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00219046 và cao nhất là $ 0.00245072, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SMILE là $ 0.472158, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00219046.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMILE đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -8.31% trong 24 giờ và -35.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường bitSmiley (SMILE)

Vốn hóa thị trường $ 54.23K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 465.65K Nguồn cung lưu thông 24.46M Tổng cung 210,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của bitSmiley là $ 54.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMILE là 24.46M, với tổng nguồn cung là 210000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 465.65K.