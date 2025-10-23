Thông tin giá theo USD của Bitcicoin (BITCI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002132 $ 0.00002132 $ 0.00002132 Thấp nhất 24H $ 0.00002598 $ 0.00002598 $ 0.00002598 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002132$ 0.00002132 $ 0.00002132 Cao nhất 24H $ 0.00002598$ 0.00002598 $ 0.00002598 ATH $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Giá thấp nhất $ 0.00001938$ 0.00001938 $ 0.00001938 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +8.42% Biến động giá (7 ngày) -1.29% Biến động giá (7 ngày) -1.29%

Giá thời gian thực của Bitcicoin (BITCI) là $0.00002444. Trong 24 giờ qua, BITCI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002132 và cao nhất là $ 0.00002598, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BITCI là $ 0.120568, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001938.

Về hiệu suất ngắn hạn, BITCI đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +8.42% trong 24 giờ và -1.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bitcicoin (BITCI)

Vốn hóa thị trường $ 206.60K$ 206.60K $ 206.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 508.73K$ 508.73K $ 508.73K Nguồn cung lưu thông 8.45B 8.45B 8.45B Tổng cung 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcicoin là $ 206.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BITCI là 8.45B, với tổng nguồn cung là 20817970797.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 508.73K.