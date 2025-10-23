Thông tin giá theo USD của BetterTherapy (SN102)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.617516 Thấp nhất 24H $ 0.674399 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.617516 Cao nhất 24H $ 0.674399 ATH $ 0.952224 Giá thấp nhất $ 0.308385 Biến động giá (1 giờ) +0.41% Biến động giá (1D) +1.40% Biến động giá (7 ngày) +1.55%

Giá thời gian thực của BetterTherapy (SN102) là $0.647915. Trong 24 giờ qua, SN102 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.617516 và cao nhất là $ 0.674399, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN102 là $ 0.952224, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.308385.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN102 đã biến động +0.41% trong 1 giờ qua, +1.40% trong 24 giờ và +1.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BetterTherapy (SN102)

Vốn hóa thị trường $ 790.52K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 790.52K Nguồn cung lưu thông 1.22M Tổng cung 1,221,673.096846417

Vốn hoá thị trường hiện tại của BetterTherapy là $ 790.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN102 là 1.22M, với tổng nguồn cung là 1221673.096846417. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 790.52K.