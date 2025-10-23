Thông tin giá theo USD của BASEDD House (BASEDD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00093427 Cao nhất 24H $ 0.00102577 ATH $ 0.00924382 Giá thấp nhất $ 0.00088571 Biến động giá (1 giờ) +1.39% Biến động giá (1D) -2.68% Biến động giá (7 ngày) -29.24%

Giá thời gian thực của BASEDD House (BASEDD) là $0.00096104. Trong 24 giờ qua, BASEDD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00093427 và cao nhất là $ 0.00102577, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BASEDD là $ 0.00924382, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00088571.

Về hiệu suất ngắn hạn, BASEDD đã biến động +1.39% trong 1 giờ qua, -2.68% trong 24 giờ và -29.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BASEDD House (BASEDD)

Vốn hóa thị trường $ 960.92K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 960.92K Nguồn cung lưu thông 999.88M Tổng cung 999,878,916.262051

Vốn hoá thị trường hiện tại của BASEDD House là $ 960.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BASEDD là 999.88M, với tổng nguồn cung là 999878916.262051. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 960.92K.