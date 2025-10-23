Thông tin giá theo USD của BAGLESS (BAGLESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001266 Thấp nhất 24H $ 0.0000213 Cao nhất 24H ATH $ 0.00067267 Giá thấp nhất $ 0.00000898 Biến động giá (1 giờ) +0.36% Biến động giá (1D) +15.78% Biến động giá (7 ngày) +1.64%

Giá thời gian thực của BAGLESS (BAGLESS) là $0.00001481. Trong 24 giờ qua, BAGLESS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001266 và cao nhất là $ 0.0000213, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BAGLESS là $ 0.00067267, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000898.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAGLESS đã biến động +0.36% trong 1 giờ qua, +15.78% trong 24 giờ và +1.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BAGLESS (BAGLESS)

Vốn hóa thị trường $ 14.80K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.80K Nguồn cung lưu thông 999.19M Tổng cung 999,187,938.8841624

Vốn hoá thị trường hiện tại của BAGLESS là $ 14.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BAGLESS là 999.19M, với tổng nguồn cung là 999187938.8841624. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.80K.