Thông tin giá theo USD của Backroom (ROOM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00530309 $ 0.00530309 $ 0.00530309 Thấp nhất 24H $ 0.00776975 $ 0.00776975 $ 0.00776975 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00530309$ 0.00530309 $ 0.00530309 Cao nhất 24H $ 0.00776975$ 0.00776975 $ 0.00776975 ATH $ 0.02455824$ 0.02455824 $ 0.02455824 Giá thấp nhất $ 0.00055129$ 0.00055129 $ 0.00055129 Biến động giá (1 giờ) +3.37% Biến động giá (1D) +5.82% Biến động giá (7 ngày) +231.00% Biến động giá (7 ngày) +231.00%

Giá thời gian thực của Backroom (ROOM) là $0.00561183. Trong 24 giờ qua, ROOM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00530309 và cao nhất là $ 0.00776975, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROOM là $ 0.02455824, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00055129.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROOM đã biến động +3.37% trong 1 giờ qua, +5.82% trong 24 giờ và +231.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Backroom (ROOM)

Vốn hóa thị trường $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Nguồn cung lưu thông 764.00M 764.00M 764.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Backroom là $ 4.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROOM là 764.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.63M.