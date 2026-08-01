Giá AMC hôm nay

Giá AMC (AMC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AMC sang USD là $ 0 mỗi AMC.

AMC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 226,985, với nguồn cung lưu hành 1.00B AMC. Trong vòng 24 giờ qua, AMC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02844162, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AMC biến động -0.53% trong giờ qua và +11.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.51K.

Thông tin thị trường AMC (AMC)

Vốn hóa thị trường $ 226.99K$ 226.99K $ 226.99K Khối lượng (24H) $ 2.51K$ 2.51K $ 2.51K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 226.99K$ 226.99K $ 226.99K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của AMC là $ 226.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.51K. Nguồn cung lưu hành của AMC là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 226.99K.