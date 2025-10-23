Thông tin giá theo USD của Altered State Machine (ASTO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00414492 Cao nhất 24H $ 0.00450538 ATH $ 0.890471 Giá thấp nhất $ 0.00414492 Biến động giá (1 giờ) -0.91% Biến động giá (1D) +5.85% Biến động giá (7 ngày) +5.06%

Giá thời gian thực của Altered State Machine (ASTO) là $0.00446037. Trong 24 giờ qua, ASTO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00414492 và cao nhất là $ 0.00450538, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASTO là $ 0.890471, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00414492.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASTO đã biến động -0.91% trong 1 giờ qua, +5.85% trong 24 giờ và +5.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Altered State Machine (ASTO)

Vốn hóa thị trường $ 3.67M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.64M Nguồn cung lưu thông 821.19M Tổng cung 2,384,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Altered State Machine là $ 3.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ASTO là 821.19M, với tổng nguồn cung là 2384000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.64M.