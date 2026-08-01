Giá AITV hôm nay

Giá AITV (AITV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AITV sang USD là $ 0 mỗi AITV.

AITV hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 108,709, với nguồn cung lưu hành 215.92M AITV. Trong vòng 24 giờ qua, AITV được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.143486, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AITV biến động -- trong giờ qua và -1.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.73.

Thông tin thị trường AITV (AITV)

Vốn hóa thị trường $ 108.71K$ 108.71K $ 108.71K Khối lượng (24H) $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 503.48K$ 503.48K $ 503.48K Nguồn cung lưu thông 215.92M 215.92M 215.92M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của AITV là $ 108.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.73. Nguồn cung lưu hành của AITV là 215.92M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 503.48K.