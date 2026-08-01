Giá Ainu hôm nay

Giá Ainu (AINU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AINU sang USD là $ 0 mỗi AINU.

Ainu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 331,694, với nguồn cung lưu hành 1,000,000.00T AINU. Trong vòng 24 giờ qua, AINU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AINU biến động +0.07% trong giờ qua và +6.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ainu (AINU)

Vốn hóa thị trường $ 331.69K$ 331.69K $ 331.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 331.69K$ 331.69K $ 331.69K Nguồn cung lưu thông 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T Tổng cung 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ainu là $ 331.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AINU là 1,000,000.00T, với tổng nguồn cung là 1.0e+18. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 331.69K.