Thông tin giá theo USD của AI Dev Agent (AIDEV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00132711 Cao nhất 24H $ 0.0014924 ATH $ 0.00782371 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +1.83% Biến động giá (7 ngày) -17.40%

Giá thời gian thực của AI Dev Agent (AIDEV) là $0.00140557. Trong 24 giờ qua, AIDEV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00132711 và cao nhất là $ 0.0014924, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIDEV là $ 0.00782371, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIDEV đã biến động -- trong 1 giờ qua, +1.83% trong 24 giờ và -17.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AI Dev Agent (AIDEV)

Vốn hóa thị trường $ 109.18K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 562.23K Nguồn cung lưu thông 77.68M Tổng cung 400,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của AI Dev Agent là $ 109.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AIDEV là 77.68M, với tổng nguồn cung là 400000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 562.23K.