Thông tin giá theo USD của AGiXT (AGIXT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.18% Biến động giá (1D) -2.50% Biến động giá (7 ngày) -6.46% Biến động giá (7 ngày) -6.46%

Giá thời gian thực của AGiXT (AGIXT) là --. Trong 24 giờ qua, AGIXT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AGIXT là $ 0.104418, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AGIXT đã biến động +2.18% trong 1 giờ qua, -2.50% trong 24 giờ và -6.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AGiXT (AGIXT)

Vốn hóa thị trường $ 438.16K$ 438.16K $ 438.16K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 438.16K$ 438.16K $ 438.16K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Vốn hoá thị trường hiện tại của AGiXT là $ 438.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AGIXT là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999837.38. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 438.16K.