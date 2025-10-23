Thông tin giá theo USD của Agent Daredevil (DARE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.15% Biến động giá (1D) -16.55% Biến động giá (7 ngày) -34.78% Biến động giá (7 ngày) -34.78%

Giá thời gian thực của Agent Daredevil (DARE) là --. Trong 24 giờ qua, DARE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DARE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DARE đã biến động +0.15% trong 1 giờ qua, -16.55% trong 24 giờ và -34.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Agent Daredevil (DARE)

Vốn hóa thị trường $ 73.46K$ 73.46K $ 73.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 138.60K$ 138.60K $ 138.60K Nguồn cung lưu thông 530.00M 530.00M 530.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Agent Daredevil là $ 73.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DARE là 530.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 138.60K.