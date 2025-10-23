Thông tin giá theo USD của Aeonix Network (ONIX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.180232
Thấp nhất 24H $ 0.180232
Cao nhất 24H $ 0.180232
ATH $ 0.267455
Giá thấp nhất $ 0.158635
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) 0.00%
Biến động giá (7 ngày) -15.27%

Giá thời gian thực của Aeonix Network (ONIX) là $0.180232. Trong 24 giờ qua, ONIX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.180232 và cao nhất là $ 0.180232, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ONIX là $ 0.267455, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.158635.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONIX đã biến động -- trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -15.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Aeonix Network (ONIX)

Vốn hóa thị trường $ 2.51M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.47M
Nguồn cung lưu thông 13.94M
Tổng cung 47,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aeonix Network là $ 2.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ONIX là 13.94M, với tổng nguồn cung là 47000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.47M.