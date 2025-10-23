Thông tin giá theo USD của AdZilla (ADZILLA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00030783 Cao nhất 24H $ 0.00034288 ATH $ 0.00036036 Giá thấp nhất $ 0.00011699 Biến động giá (1 giờ) +0.37% Biến động giá (1D) -5.53% Biến động giá (7 ngày) +13.83%

Giá thời gian thực của AdZilla (ADZILLA) là $0.000321. Trong 24 giờ qua, ADZILLA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00030783 và cao nhất là $ 0.00034288, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ADZILLA là $ 0.00036036, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00011699.

Về hiệu suất ngắn hạn, ADZILLA đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, -5.53% trong 24 giờ và +13.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AdZilla (ADZILLA)

Vốn hóa thị trường $ 317.20K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 317.20K Nguồn cung lưu thông 999.93M Tổng cung 999,931,599.874866

Vốn hoá thị trường hiện tại của AdZilla là $ 317.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ADZILLA là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999931599.874866. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 317.20K.