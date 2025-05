WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Tên tokenWAL

Xếp hạngNo.98

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần0.0002%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)4.79%

Nguồn cung lưu hành1,315,416,667

Nguồn cung tối đa5,000,000,000

Tổng cung5,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành0.263%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.8742222240859585,2025-03-27

Giá thấp nhất0.35568715943995327,2025-03-27

Blockchain công khaiSUI

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

