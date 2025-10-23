Giá Pipe Network theo thời gian thực hôm nay là 0.09025 USD. Theo dõi cập nhật giá PIPE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá PIPE dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Pipe Network theo thời gian thực hôm nay là 0.09025 USD. Theo dõi cập nhật giá PIPE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá PIPE dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Pipe Network

Giá Pipe Network(PIPE)

Giá theo thời gian thực 1 PIPE sang USD

+3.47%1D
USD
Biểu đồ giá Pipe Network (PIPE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 14:54:48 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Pipe Network (PIPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H
Cao nhất 24H

-0.05%

+3.47%

+2.79%

+2.79%

Giá thời gian thực của Pipe Network (PIPE) là $ 0.09025. Trong 24 giờ qua, PIPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.08654 và cao nhất là $ 0.09615, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PIPE là $ 0.34291515733046557, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.05288812467524619.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIPE đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, +3.47% trong 24 giờ và +2.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pipe Network (PIPE)

No.1172

10.00%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pipe Network là $ 9.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 107.50K. Nguồn cung lưu hành của PIPE là 100.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 90.25M.

Lịch sử giá theo USD của Pipe Network (PIPE)

Theo dõi biến động giá của Pipe Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.003026+3.47%
30 ngày$ +0.04025+80.50%
60 ngày$ +0.04025+80.50%
90 ngày$ +0.04025+80.50%
Biến động giá Pipe Network hôm nay

Hôm nay, PIPE đã biến động $ +0.003026 (+3.47%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Pipe Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.04025 (+80.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Pipe Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PIPE đã biến động $ +0.04025 (+80.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Pipe Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.04025 (+80.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Pipe Network (PIPE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Pipe Network.

Pipe Network (PIPE) là gì

Pipe Network là một siêu đám mây biên phi tập trung, kết hợp phân phối nội dung, lưu trữ và suy luận trí tuệ nhân tạo (AI) vào một hạ tầng toàn cầu không cần cấp phép. Mạng lưới này điều phối các node độc lập cung cấp băng thông, lưu trữ và tài nguyên tính toán để đổi lấy PIPE, token tiện ích gốc của mạng lưới. PIPE được sử dụng cho các khoản tín dụng băng thông, lưu trữ và tính toán, với bằng chứng mã hoá xác minh việc sử dụng và mô hình burn-to-credit liên kết tiêu thụ token trực tiếp với hoạt động mạng lưới.

Pipe Network đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Pipe Network một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake PIPE để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Pipe Network trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Pipe Network trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Pipe Network (USD)

Pipe Network (PIPE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Pipe Network (PIPE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Pipe Network.

Xem ngay dự đoán giá Pipe Network!

Tokenomics của Pipe Network (PIPE)

Hiểu rõ tokenomics của Pipe Network (PIPE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token PIPE ngay!

Cách mua Pipe Network (PIPE)

Bạn đang tìm cách mua Pipe Network? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Pipe Network trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

PIPE/Tiền tệ địa phương

1 Pipe Network (PIPE) sang VND
2,374.92875
1 Pipe Network (PIPE) sang AUD
A$0.1380825
1 Pipe Network (PIPE) sang GBP
0.066785
1 Pipe Network (PIPE) sang EUR
0.077615
1 Pipe Network (PIPE) sang USD
$0.09025
1 Pipe Network (PIPE) sang MYR
RM0.380855
1 Pipe Network (PIPE) sang TRY
3.788695
1 Pipe Network (PIPE) sang JPY
¥13.718
1 Pipe Network (PIPE) sang ARS
ARS$131.55923
1 Pipe Network (PIPE) sang RUB
7.355375
1 Pipe Network (PIPE) sang INR
7.936585
1 Pipe Network (PIPE) sang IDR
Rp1,504.166065
1 Pipe Network (PIPE) sang PHP
5.28865
1 Pipe Network (PIPE) sang EGP
￡E.4.2913875
1 Pipe Network (PIPE) sang BRL
R$0.48735
1 Pipe Network (PIPE) sang CAD
C$0.1254475
1 Pipe Network (PIPE) sang BDT
11.01772
1 Pipe Network (PIPE) sang NGN
131.943695
1 Pipe Network (PIPE) sang COP
$351.1672625
1 Pipe Network (PIPE) sang ZAR
R.1.5694475
1 Pipe Network (PIPE) sang UAH
3.763425
1 Pipe Network (PIPE) sang TZS
T.Sh.223.944545
1 Pipe Network (PIPE) sang VES
Bs18.9525
1 Pipe Network (PIPE) sang CLP
$85.7375
1 Pipe Network (PIPE) sang PKR
Rs25.5227
1 Pipe Network (PIPE) sang KZT
48.54728
1 Pipe Network (PIPE) sang THB
฿2.9602
1 Pipe Network (PIPE) sang TWD
NT$2.7787975
1 Pipe Network (PIPE) sang AED
د.إ0.3312175
1 Pipe Network (PIPE) sang CHF
Fr0.0712975
1 Pipe Network (PIPE) sang HKD
HK$0.7012425
1 Pipe Network (PIPE) sang AMD
֏34.459255
1 Pipe Network (PIPE) sang MAD
.د.م0.8330075
1 Pipe Network (PIPE) sang MXN
$1.6633075
1 Pipe Network (PIPE) sang SAR
ريال0.3384375
1 Pipe Network (PIPE) sang ETB
Br13.532085
1 Pipe Network (PIPE) sang KES
KSh11.6593975
1 Pipe Network (PIPE) sang JOD
د.أ0.06398725
1 Pipe Network (PIPE) sang PLN
0.32851
1 Pipe Network (PIPE) sang RON
лв0.395295
1 Pipe Network (PIPE) sang SEK
kr0.8492525
1 Pipe Network (PIPE) sang BGN
лв0.15162
1 Pipe Network (PIPE) sang HUF
Ft30.34566
1 Pipe Network (PIPE) sang CZK
1.8925425
1 Pipe Network (PIPE) sang KWD
د.ك0.0276165
1 Pipe Network (PIPE) sang ILS
0.297825
1 Pipe Network (PIPE) sang BOB
Bs0.6218225
1 Pipe Network (PIPE) sang AZN
0.153425
1 Pipe Network (PIPE) sang TJS
SM0.8303
1 Pipe Network (PIPE) sang GEL
0.243675
1 Pipe Network (PIPE) sang AOA
Kz82.2691925
1 Pipe Network (PIPE) sang BHD
.د.ب0.033934
1 Pipe Network (PIPE) sang BMD
$0.09025
1 Pipe Network (PIPE) sang DKK
kr0.58121
1 Pipe Network (PIPE) sang HNL
L2.3672575
1 Pipe Network (PIPE) sang MUR
4.1090825
1 Pipe Network (PIPE) sang NAD
$1.5748625
1 Pipe Network (PIPE) sang NOK
kr0.9034025
1 Pipe Network (PIPE) sang NZD
$0.157035
1 Pipe Network (PIPE) sang PAB
B/.0.09025
1 Pipe Network (PIPE) sang PGK
K0.37905
1 Pipe Network (PIPE) sang QAR
ر.ق0.3276075
1 Pipe Network (PIPE) sang RSD
дин.9.124275
1 Pipe Network (PIPE) sang UZS
soʻm1,087.3491475
1 Pipe Network (PIPE) sang ALL
L7.5078975
1 Pipe Network (PIPE) sang ANG
ƒ0.1615475
1 Pipe Network (PIPE) sang AWG
ƒ0.16245
1 Pipe Network (PIPE) sang BBD
$0.1805
1 Pipe Network (PIPE) sang BAM
KM0.15162
1 Pipe Network (PIPE) sang BIF
Fr265.42525
1 Pipe Network (PIPE) sang BND
$0.1164225
1 Pipe Network (PIPE) sang BSD
$0.09025
1 Pipe Network (PIPE) sang JMD
$14.4878325
1 Pipe Network (PIPE) sang KHR
363.9105625
1 Pipe Network (PIPE) sang KMF
Fr38.266
1 Pipe Network (PIPE) sang LAK
1,961.9564825
1 Pipe Network (PIPE) sang LKR
රු27.33131
1 Pipe Network (PIPE) sang MDL
L1.536055
1 Pipe Network (PIPE) sang MGA
Ar402.90127
1 Pipe Network (PIPE) sang MOP
P0.7210975
1 Pipe Network (PIPE) sang MVR
1.380825
1 Pipe Network (PIPE) sang MWK
MK156.141525
1 Pipe Network (PIPE) sang MZN
MT5.766975
1 Pipe Network (PIPE) sang NPR
रु12.6521475
1 Pipe Network (PIPE) sang PYG
640.053
1 Pipe Network (PIPE) sang RWF
Fr130.77225
1 Pipe Network (PIPE) sang SBD
$0.7427575
1 Pipe Network (PIPE) sang SCR
1.2337175
1 Pipe Network (PIPE) sang SRD
$3.57751
1 Pipe Network (PIPE) sang SVC
$0.7878825
1 Pipe Network (PIPE) sang SZL
L1.5748625
1 Pipe Network (PIPE) sang TMT
m0.3167775
1 Pipe Network (PIPE) sang TND
د.ت0.264974
1 Pipe Network (PIPE) sang TTD
$0.6109925
1 Pipe Network (PIPE) sang UGX
Sh314.431
1 Pipe Network (PIPE) sang XAF
Fr50.99125
1 Pipe Network (PIPE) sang XCD
$0.243675
1 Pipe Network (PIPE) sang XOF
Fr50.99125
1 Pipe Network (PIPE) sang XPF
Fr9.2055
1 Pipe Network (PIPE) sang BWP
P1.294185
1 Pipe Network (PIPE) sang BZD
$0.1805
1 Pipe Network (PIPE) sang CVE
$8.5746525
1 Pipe Network (PIPE) sang DJF
Fr15.97425
1 Pipe Network (PIPE) sang DOP
$5.7263625
1 Pipe Network (PIPE) sang DZD
د.ج11.7803325
1 Pipe Network (PIPE) sang FJD
$0.207575
1 Pipe Network (PIPE) sang GNF
Fr784.72375
1 Pipe Network (PIPE) sang GTQ
Q0.68951
1 Pipe Network (PIPE) sang GYD
$18.8487125
1 Pipe Network (PIPE) sang ISK
kr11.0105

Nguồn Pipe Network

Để hiểu thêm về Pipe Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Pipe Network
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Pipe Network

Hôm nay giá của Pipe Network (PIPE) là bao nhiêu?
Giá PIPE theo thời gian thực bằng USD là 0.09025 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của PIPE sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của PIPE sang USD là $ 0.09025. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Pipe Network là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của PIPE là $ 9.03M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của PIPE là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của PIPE là 100.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PIPE là bao nhiêu?
PIPE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.34291515733046557 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của PIPE là bao nhiêu?
PIPE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.05288812467524619 USD.
Khối lượng giao dịch của PIPE là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của PIPE là $ 107.50K USD.
PIPE có tăng giá trong năm nay không?
PIPE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá PIPE để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 14:54:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Pipe Network (PIPE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Thay đổi Pháp Lý Đối với KOL và Referral Crypto tại Việt Nam

October 23, 2025

Vàng và Bitcoin: Cuộc Chiến Tài Sản Trong Kỷ Nguyên Số

October 23, 2025

Nhật Bản Sẽ Cho Phép Ngân Hàng Giao Dịch Tiền Điện Tử?

October 23, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

