Giá PEPECASH theo thời gian thực hôm nay là 0.00000000182 USD. Theo dõi cập nhật giá PECH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá PECH dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá PEPECASH(PECH)

$0.00000000182
$0.00000000182$0.00000000182
+10.30%1D
Biểu đồ giá PEPECASH (PECH) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của PEPECASH (PECH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016
Thấp nhất 24H
$ 0.00000000226
$ 0.00000000226$ 0.00000000226
Cao nhất 24H

$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016

$ 0.00000000226
$ 0.00000000226$ 0.00000000226

$ 0.000000107956974447
$ 0.000000107956974447$ 0.000000107956974447

$ 0.000000001838093349
$ 0.000000001838093349$ 0.000000001838093349

+1.11%

+10.30%

-38.10%

-38.10%

Giá thời gian thực của PEPECASH (PECH) là $ 0.00000000182. Trong 24 giờ qua, PECH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000000016 và cao nhất là $ 0.00000000226, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PECH là $ 0.000000107956974447, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000000001838093349.

Về hiệu suất ngắn hạn, PECH đã biến động +1.11% trong 1 giờ qua, +10.30% trong 24 giờ và -38.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PEPECASH (PECH)

No.4157

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 49.88K
$ 49.88K$ 49.88K

$ 182.00K
$ 182.00K$ 182.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

0.00%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của PEPECASH là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 49.88K. Nguồn cung lưu hành của PECH là 0.00, với tổng nguồn cung là 100000000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 182.00K.

Lịch sử giá theo USD của PEPECASH (PECH)

Theo dõi biến động giá của PEPECASH trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00000000017+10.30%
30 ngày$ -0.00000000861-82.56%
60 ngày$ -0.00000004318-95.96%
90 ngày$ -0.00000004318-95.96%
Biến động giá PEPECASH hôm nay

Hôm nay, PECH đã biến động $ +0.00000000017 (+10.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá PEPECASH trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00000000861 (-82.56%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá PEPECASH trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PECH đã biến động $ -0.00000004318 (-95.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá PEPECASH trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00000004318 (-95.96%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của PEPECASH (PECH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá PEPECASH.

PEPECASH (PECH) là gì

PEPECASH là một meme coin được xây dựng trên Binance Smart Chain (BSC), lấy cảm hứng từ văn hoá meme trên internet và giấc mơ trở nên mang tính biểu tượng như token gốc PEPE. Dự án không được tạo ra với mục đích huy động vốn mạo hiểm hay đầu cơ, mà đơn giản chỉ bắt đầu với một ý tưởng: "Hãy thử xem sao". Meme coin đang ngày càng thu hút sự chú ý trong không gian tiền mã hoá nhờ sự kết hợp giữa đầu tư, giải trí và cộng đồng gắn kết. PEPECASH đại diện cho tinh thần đó - nơi giá trị không được xác định bởi các chỉ số truyền thống mà bởi niềm tin tập thể. Một người nói "PEPECASH có giá trị $1" có thể không đáng kể - nhưng khi hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu người cùng lặp lại điều đó, thị trường sẽ bắt đầu chú ý. PEPECASH hướng đến việc khai thác động lực từ cộng đồng, biến sự nhiệt huyết thành hiện diện thực sự trên thị trường. Đây không chỉ là một token - mà là một phong trào được định hình bởi văn hoá, niềm tin và tầm nhìn chung.

PEPECASH đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư PEPECASH một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake PECH để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về PEPECASH trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch PEPECASH trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá PEPECASH (USD)

PEPECASH (PECH) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản PEPECASH (PECH) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho PEPECASH.

Xem ngay dự đoán giá PEPECASH!

Tokenomics của PEPECASH (PECH)

Hiểu rõ tokenomics của PEPECASH (PECH) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token PECH ngay!

Cách mua PEPECASH (PECH)

Bạn đang tìm cách mua PEPECASH? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua PEPECASH trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

PECH/Tiền tệ địa phương

Nguồn PEPECASH

Để hiểu thêm về PEPECASH, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức PEPECASH
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về PEPECASH

Hôm nay giá của PEPECASH (PECH) là bao nhiêu?
Giá PECH theo thời gian thực bằng USD là 0.00000000182 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của PECH sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của PECH sang USD là $ 0.00000000182. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của PEPECASH là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của PECH là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của PECH là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của PECH là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PECH là bao nhiêu?
PECH đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.000000107956974447 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của PECH là bao nhiêu?
PECH từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000000001838093349 USD.
Khối lượng giao dịch của PECH là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của PECH là $ 49.88K USD.
PECH có tăng giá trong năm nay không?
PECH có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá PECH để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:20:54 (UTC+8)

