Giá NWSOLD theo thời gian thực hôm nay là -- VND. Vốn hoá thị trường của NWSOLD là -- VND. Theo dõi cập nhật giá NWSOLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá NWSOLD theo thời gian thực hôm nay là -- VND. Vốn hoá thị trường của NWSOLD là -- VND. Theo dõi cập nhật giá NWSOLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!
Giá NWSOLD (NWSOLD) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NWSOLD sang VND là -- mỗi NWSOLD.
NWSOLD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- NWSOLD. Trong vòng 24 giờ qua, NWSOLD được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, NWSOLD biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Thông tin thị trường NWSOLD (NWSOLD)
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Vốn hoá thị trường hiện tại của NWSOLD là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NWSOLD là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.
Lịch sử giá NWSOLD theo VND
Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
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Lịch sử giá theo VND của NWSOLD (NWSOLD)
Theo dõi biến động giá của NWSOLD trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
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Biến động giá NWSOLD hôm nay
Hôm nay, NWSOLD đã biến động -- (--), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Biến động giá NWSOLD trong 30 ngày
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động -- (--), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Biến động giá NWSOLD trong 60 ngày
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NWSOLD đã biến động -- (--), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Biến động giá NWSOLD trong 90 ngày
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động -- (--), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Dự đoán giá NWSOLD
Dự đoán giá NWSOLD (NWSOLD) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NWSOLD vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá NWSOLD (NWSOLD) cho năm 2040 (14 năm sau)
Vào năm 2040, giá của NWSOLD có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Công cụ MEXC Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định. Bạn muốn biết giá NWSOLD sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá NWSOLD cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá NWSOLD.
Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về NWSOLD
1 NWSOLD sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?
Nếu NWSOLD tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 5%, giá trị ước tính có thể đạt khoảng -- vào năm 2027, -- vào năm 2030, -- vào năm 2035, và -- vào năm 2040. Những con số này minh họa cho kịch bản tăng trưởng kép ổn định, mặc dù giá thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận của thị trường, diễn biến pháp lý và điều kiện kinh tế vĩ mô. Bạn có thể xem bảng dự báo đầy đủ bên dưới để có phân tích chi tiết theo từng năm về giá NWSOLD tiềm năng và ROI dự kiến.
Hôm nay giá của NWSOLD là bao nhiêu?
Giá NWSOLD hôm nay là --. Kiểm tra phần Lịch sử giá để tìm hiểu lịch sử trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày.
NWSOLD có còn là khoản đầu tư tốt tại Việt Nam không?
NWSOLD vẫn là loại tiền mã hoá được giao dịch tích cực với sự tham gia liên tục của thị trường và sự phát triển của hệ sinh thái. Tuy nhiên, các khoản đầu tư tiền mã hoá như đầu tư vào NWSOLD vốn dĩ biến động mạnh và cần phù hợp với khả năng chịu rủi ro cá nhân. Luôn thực hiện tự nghiên cứu (DYOR) và xem xét các điều kiện thị trường trước khi đưa ra quyết định tài chính và đầu tư.
Khối lượng giao dịch hàng ngày của NWSOLD tại Việt Nam là bao nhiêu?
NWSOLD trị giá -- đã được giao dịch trên MEXC trong 24 giờ qua.
Giá hiện tại của NWSOLD tại Việt Nam là bao nhiêu?
Giá NWSOLD trực tiếp được cập nhật theo thời gian thực dựa trên hoạt động giao dịch toàn cầu trên các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả MEXC. Giá thị trường liên tục biến động do những thay đổi về thanh khoản, khối lượng giao dịch và tâm lý chung. Để xem giá NWSOLD mới nhất bằng loại tiền tệ tuỳ chọn, truy cập Giá NWSOLD với nhiều thông tin hơn.
Điều gì ảnh hưởng đến giá NWSOLD tại Việt Nam?
Giá của NWSOLD chịu ảnh hưởng của một số yếu tố chính, bao gồm tâm lý thị trường chung, khối lượng giao dịch, phát triển công nghệ và xu hướng chấp nhận của người dùng. Các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng hơn như thay đổi lãi suất, chu kỳ thanh khoản và tín hiệu pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong biến động giá.
Để cập nhật về sự thay đổi theo thời gian thực của thị trường và các dự án, truy cập Tin tức MEXC với các phân tích và nhận định mới nhất về tiền mã hoá.
Token nào có khối lượng giao dịch cao nhất trên MEXC?
Dưới đây là các token đang được giao dịch nhiều nhất trên MEXC theo khối lượng giao dịch 24 giờ. Giá và hiệu suất được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Token hot nhất
Giá
Biến động
BTC
64,871.54
-0.55%
ETH
1,909.7
-0.87%
GOLD(XAUT)
4,318.84
-0.52%
USDC
1.00064
0.00%
SOL
76.29
-1.49%
Làm thế nào để đặt lệnh SL hoặc TP cho NWSOLD trên MEXC?
MEXC hỗ trợ lệnh SL và TP để giúp quản lý rủi ro tự động.
1. Vào mục giao dịch Spot hoặc Futures và chọn cặp NWSOLD/USDT.
2. Chọn “Stop-Limit” hoặc “Lệnh Trigger” từ menu loại lệnh.
3. Đặt giá kích hoạt (mức giá kích hoạt lệnh) và giá thực hiện (mức giá mà lệnh sẽ được khớp).
4. Xác nhận chi tiết lệnh và nộp.
Lệnh SL sẽ kích hoạt nếu giá NWSOLD di chuyển ngược lại với vị thế của bạn, trong khi lệnh TP sẽ tự động khớp khi đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu của bạn.
Để xem các ví dụ và hướng dẫn chi tiết, truy cập Hướng dẫn giao Spot trên MEXC
Giá NWSOLD có tăng trong năm nay không?
Giá NWSOLD có thể tăng trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá NWSOLD (NWSOLD) để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 08:27:27 (UTC+8)
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