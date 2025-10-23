Giá Karma Coin theo thời gian thực hôm nay là 0.00184 USD. Theo dõi cập nhật giá KARMA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá KARMA dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Karma Coin theo thời gian thực hôm nay là 0.00184 USD. Theo dõi cập nhật giá KARMA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá KARMA dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về KARMA

Thông tin giá KARMA

Whitepaper KARMA

Website chính thức KARMA

Tokenomics của KARMA

Dự báo giá KARMA

Lịch sử KARMA

Hướng dẫn mua KARMA

Chuyển đổi KARMA sang fiat

KARMA Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Karma Coin

Giá Karma Coin(KARMA)

Giá theo thời gian thực 1 KARMA sang USD

$0.00184
$0.00184$0.00184
+0.05%1D
USD
Biểu đồ giá Karma Coin (KARMA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:58:35 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Karma Coin (KARMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.001661
$ 0.001661$ 0.001661
Thấp nhất 24H
$ 0.002195
$ 0.002195$ 0.002195
Cao nhất 24H

$ 0.001661
$ 0.001661$ 0.001661

$ 0.002195
$ 0.002195$ 0.002195

--
----

--
----

-0.06%

+0.05%

-13.13%

-13.13%

Giá thời gian thực của Karma Coin (KARMA) là $ 0.00184. Trong 24 giờ qua, KARMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001661 và cao nhất là $ 0.002195, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KARMA là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, KARMA đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, +0.05% trong 24 giờ và -13.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Karma Coin (KARMA)

--
----

$ 1.90K
$ 1.90K$ 1.90K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Karma Coin là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.90K. Nguồn cung lưu hành của KARMA là --, với tổng nguồn cung là 999988284. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.84M.

Lịch sử giá theo USD của Karma Coin (KARMA)

Theo dõi biến động giá của Karma Coin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00000092+0.05%
30 ngày$ -0.00016-8.00%
60 ngày$ -0.00016-8.00%
90 ngày$ -0.00016-8.00%
Biến động giá Karma Coin hôm nay

Hôm nay, KARMA đã biến động $ +0.00000092 (+0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Karma Coin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00016 (-8.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Karma Coin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KARMA đã biến động $ -0.00016 (-8.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Karma Coin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00016 (-8.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Karma Coin (KARMA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Karma Coin.

Karma Coin (KARMA) là gì

Một loại tiền mã hoá với trái tim - trao đi giá trị ở nơi cần thiết nhất. Trong một thế giới mà tiến bộ công nghệ phải song hành cùng trách nhiệm xã hội, $KARMA được tạo ra với một tầm nhìn đơn giản nhưng đầy sức mạnh: trở thành một cầu nối ổn định, minh bạch và bền vững giữa đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hoá và nhu cầu thực tế của con người. Chúng tôi tin rằng giá trị đích thực không chỉ được tạo ra trên thị trường, mà còn trong cuộc sống của mỗi người. Đó là lý do $KARMA được xây dựng để trao lại giá trị ở nơi cần đến và mang lại sự khác biệt thực sự.

Karma Coin đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Karma Coin một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake KARMA để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Karma Coin trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Karma Coin trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Karma Coin (USD)

Karma Coin (KARMA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Karma Coin (KARMA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Karma Coin.

Xem ngay dự đoán giá Karma Coin!

Tokenomics của Karma Coin (KARMA)

Hiểu rõ tokenomics của Karma Coin (KARMA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token KARMA ngay!

Cách mua Karma Coin (KARMA)

Bạn đang tìm cách mua Karma Coin? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Karma Coin trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

KARMA/Tiền tệ địa phương

1 Karma Coin (KARMA) sang VND
48.4196
1 Karma Coin (KARMA) sang AUD
A$0.0028336
1 Karma Coin (KARMA) sang GBP
0.0013616
1 Karma Coin (KARMA) sang EUR
0.0015824
1 Karma Coin (KARMA) sang USD
$0.00184
1 Karma Coin (KARMA) sang MYR
RM0.0077832
1 Karma Coin (KARMA) sang TRY
0.0772248
1 Karma Coin (KARMA) sang JPY
¥0.27968
1 Karma Coin (KARMA) sang ARS
ARS$2.6822048
1 Karma Coin (KARMA) sang RUB
0.1499416
1 Karma Coin (KARMA) sang INR
0.1614968
1 Karma Coin (KARMA) sang IDR
Rp30.6666544
1 Karma Coin (KARMA) sang PHP
0.1075296
1 Karma Coin (KARMA) sang EGP
￡E.0.0875288
1 Karma Coin (KARMA) sang BRL
R$0.009936
1 Karma Coin (KARMA) sang CAD
C$0.0025576
1 Karma Coin (KARMA) sang BDT
0.2244432
1 Karma Coin (KARMA) sang NGN
2.6939808
1 Karma Coin (KARMA) sang COP
$7.159532
1 Karma Coin (KARMA) sang ZAR
R.0.0320712
1 Karma Coin (KARMA) sang UAH
0.0766728
1 Karma Coin (KARMA) sang TZS
T.Sh.4.5657392
1 Karma Coin (KARMA) sang VES
Bs0.3864
1 Karma Coin (KARMA) sang CLP
$1.748
1 Karma Coin (KARMA) sang PKR
Rs0.519616
1 Karma Coin (KARMA) sang KZT
0.9892392
1 Karma Coin (KARMA) sang THB
฿0.0603888
1 Karma Coin (KARMA) sang TWD
NT$0.05658
1 Karma Coin (KARMA) sang AED
د.إ0.0067528
1 Karma Coin (KARMA) sang CHF
Fr0.0014536
1 Karma Coin (KARMA) sang HKD
HK$0.0142968
1 Karma Coin (KARMA) sang AMD
֏0.7025488
1 Karma Coin (KARMA) sang MAD
.د.م0.0169832
1 Karma Coin (KARMA) sang MXN
$0.0339296
1 Karma Coin (KARMA) sang SAR
ريال0.0069
1 Karma Coin (KARMA) sang ETB
Br0.2766072
1 Karma Coin (KARMA) sang KES
KSh0.2370104
1 Karma Coin (KARMA) sang JOD
د.أ0.00130456
1 Karma Coin (KARMA) sang PLN
0.0066976
1 Karma Coin (KARMA) sang RON
лв0.0080592
1 Karma Coin (KARMA) sang SEK
kr0.0173144
1 Karma Coin (KARMA) sang BGN
лв0.0030912
1 Karma Coin (KARMA) sang HUF
Ft0.6176512
1 Karma Coin (KARMA) sang CZK
0.0385296
1 Karma Coin (KARMA) sang KWD
د.ك0.00056304
1 Karma Coin (KARMA) sang ILS
0.0060536
1 Karma Coin (KARMA) sang BOB
Bs0.0126776
1 Karma Coin (KARMA) sang AZN
0.003128
1 Karma Coin (KARMA) sang TJS
SM0.016928
1 Karma Coin (KARMA) sang GEL
0.004968
1 Karma Coin (KARMA) sang AOA
Kz1.6834344
1 Karma Coin (KARMA) sang BHD
.د.ب0.00069368
1 Karma Coin (KARMA) sang BMD
$0.00184
1 Karma Coin (KARMA) sang DKK
kr0.0118312
1 Karma Coin (KARMA) sang HNL
L0.0481896
1 Karma Coin (KARMA) sang MUR
0.0836464
1 Karma Coin (KARMA) sang NAD
$0.032108
1 Karma Coin (KARMA) sang NOK
kr0.0184368
1 Karma Coin (KARMA) sang NZD
$0.0032016
1 Karma Coin (KARMA) sang PAB
B/.0.00184
1 Karma Coin (KARMA) sang PGK
K0.0077096
1 Karma Coin (KARMA) sang QAR
ر.ق0.0066976
1 Karma Coin (KARMA) sang RSD
дин.0.1858768
1 Karma Coin (KARMA) sang UZS
soʻm22.1686696
1 Karma Coin (KARMA) sang ALL
L0.1531432
1 Karma Coin (KARMA) sang ANG
ƒ0.0032936
1 Karma Coin (KARMA) sang AWG
ƒ0.003312
1 Karma Coin (KARMA) sang BBD
$0.00368
1 Karma Coin (KARMA) sang BAM
KM0.0030912
1 Karma Coin (KARMA) sang BIF
Fr5.41144
1 Karma Coin (KARMA) sang BND
$0.0023736
1 Karma Coin (KARMA) sang BSD
$0.00184
1 Karma Coin (KARMA) sang JMD
$0.2951544
1 Karma Coin (KARMA) sang KHR
7.41934
1 Karma Coin (KARMA) sang KMF
Fr0.78016
1 Karma Coin (KARMA) sang LAK
39.9999992
1 Karma Coin (KARMA) sang LKR
රු0.5567288
1 Karma Coin (KARMA) sang MDL
L0.0312064
1 Karma Coin (KARMA) sang MGA
Ar8.251112
1 Karma Coin (KARMA) sang MOP
P0.0146832
1 Karma Coin (KARMA) sang MVR
0.028152
1 Karma Coin (KARMA) sang MWK
MK3.188904
1 Karma Coin (KARMA) sang MZN
MT0.117576
1 Karma Coin (KARMA) sang NPR
रु0.2577288
1 Karma Coin (KARMA) sang PYG
12.95728
1 Karma Coin (KARMA) sang RWF
Fr2.66616
1 Karma Coin (KARMA) sang SBD
$0.0151432
1 Karma Coin (KARMA) sang SCR
0.0249504
1 Karma Coin (KARMA) sang SRD
$0.0729376
1 Karma Coin (KARMA) sang SVC
$0.0160448
1 Karma Coin (KARMA) sang SZL
L0.032108
1 Karma Coin (KARMA) sang TMT
m0.0064584
1 Karma Coin (KARMA) sang TND
د.ت0.00539672
1 Karma Coin (KARMA) sang TTD
$0.0124568
1 Karma Coin (KARMA) sang UGX
Sh6.41056
1 Karma Coin (KARMA) sang XAF
Fr1.0396
1 Karma Coin (KARMA) sang XCD
$0.004968
1 Karma Coin (KARMA) sang XOF
Fr1.0396
1 Karma Coin (KARMA) sang XPF
Fr0.18768
1 Karma Coin (KARMA) sang BWP
P0.0263672
1 Karma Coin (KARMA) sang BZD
$0.00368
1 Karma Coin (KARMA) sang CVE
$0.1746712
1 Karma Coin (KARMA) sang DJF
Fr0.32568
1 Karma Coin (KARMA) sang DOP
$0.1169688
1 Karma Coin (KARMA) sang DZD
د.ج0.2401016
1 Karma Coin (KARMA) sang FJD
$0.004232
1 Karma Coin (KARMA) sang GNF
Fr15.9988
1 Karma Coin (KARMA) sang GTQ
Q0.0140576
1 Karma Coin (KARMA) sang GYD
$0.3839712
1 Karma Coin (KARMA) sang ISK
kr0.22448

Nguồn Karma Coin

Để hiểu thêm về Karma Coin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Karma Coin
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Karma Coin

Hôm nay giá của Karma Coin (KARMA) là bao nhiêu?
Giá KARMA theo thời gian thực bằng USD là 0.00184 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của KARMA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của KARMA sang USD là $ 0.00184. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Karma Coin là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của KARMA là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của KARMA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của KARMA là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KARMA là bao nhiêu?
KARMA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của KARMA là bao nhiêu?
KARMA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của KARMA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của KARMA là $ 1.90K USD.
KARMA có tăng giá trong năm nay không?
KARMA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá KARMA để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:58:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Karma Coin (KARMA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán KARMA sang USD

Số lượng

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.00184 USD

Giao dịch KARMA

KARMA/USDT
$0.00184
$0.00184$0.00184
+0.05%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures