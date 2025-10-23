Giá IXFI theo thời gian thực hôm nay là 0.01219 USD. Theo dõi cập nhật giá IXFI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá IXFI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá IXFI theo thời gian thực hôm nay là 0.01219 USD. Theo dõi cập nhật giá IXFI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá IXFI dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá IXFI(IXFI)

Giá theo thời gian thực 1 IXFI sang USD

$0.01219
+30.51%1D
USD
Biểu đồ giá IXFI (IXFI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:56:23 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của IXFI (IXFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00901
Thấp nhất 24H
$ 0.01237
Cao nhất 24H

$ 0.00901
$ 0.01237
--
--
+1.16%

+30.51%

+20.09%

+20.09%

Giá thời gian thực của IXFI (IXFI) là $ 0.01219. Trong 24 giờ qua, IXFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00901 và cao nhất là $ 0.01237, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IXFI là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, IXFI đã biến động +1.16% trong 1 giờ qua, +30.51% trong 24 giờ và +20.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường IXFI (IXFI)

--
$ 78.37K
$ 60.95M
--
5,000,000,000
ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của IXFI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 78.37K. Nguồn cung lưu hành của IXFI là --, với tổng nguồn cung là 5000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 60.95M.

Lịch sử giá theo USD của IXFI (IXFI)

Theo dõi biến động giá của IXFI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0028497+30.51%
30 ngày$ -0.00113-8.49%
60 ngày$ +0.00219+21.90%
90 ngày$ +0.00219+21.90%
Biến động giá IXFI hôm nay

Hôm nay, IXFI đã biến động $ +0.0028497 (+30.51%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá IXFI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00113 (-8.49%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá IXFI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IXFI đã biến động $ +0.00219 (+21.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá IXFI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00219 (+21.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của IXFI (IXFI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá IXFI.

IXFI (IXFI) là gì

IXFI đã ra mắt token gốc $IXFI như một lớp tiện ích trong hệ sinh thái tiền mã hoá toàn cầu được khởi động từ năm 2021. Token này hỗ trợ nhiều hoạt động trong hệ sinh thái, bao gồm giảm phí giao dịch, staking, và quyền truy cập vào các chương trình độc quyền như Launchpad và hoàn tiền.

IXFI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư IXFI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake IXFI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về IXFI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch IXFI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá IXFI (USD)

IXFI (IXFI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản IXFI (IXFI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho IXFI.

Xem ngay dự đoán giá IXFI!

Tokenomics của IXFI (IXFI)

Hiểu rõ tokenomics của IXFI (IXFI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token IXFI ngay!

Cách mua IXFI (IXFI)

Bạn đang tìm cách mua IXFI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua IXFI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

IXFI/Tiền tệ địa phương

1 IXFI (IXFI) sang VND
320.77985
1 IXFI (IXFI) sang AUD
A$0.0187726
1 IXFI (IXFI) sang GBP
0.0090206
1 IXFI (IXFI) sang EUR
0.0104834
1 IXFI (IXFI) sang USD
1 IXFI (IXFI) sang MYR
RM0.0515637
1 IXFI (IXFI) sang TRY
0.5116143
1 IXFI (IXFI) sang JPY
¥1.85288
1 IXFI (IXFI) sang ARS
ARS$17.7696068
1 IXFI (IXFI) sang RUB
0.9933631
1 IXFI (IXFI) sang INR
1.0699163
1 IXFI (IXFI) sang IDR
Rp203.1665854
1 IXFI (IXFI) sang PHP
0.7123836
1 IXFI (IXFI) sang EGP
￡E.0.5798783
1 IXFI (IXFI) sang BRL
R$0.065826
1 IXFI (IXFI) sang CAD
C$0.0169441
1 IXFI (IXFI) sang BDT
1.4869362
1 IXFI (IXFI) sang NGN
17.8476228
1 IXFI (IXFI) sang COP
$47.4318995
1 IXFI (IXFI) sang ZAR
R.0.2124717
1 IXFI (IXFI) sang UAH
0.5079573
1 IXFI (IXFI) sang TZS
T.Sh.30.2480222
1 IXFI (IXFI) sang VES
Bs2.5599
1 IXFI (IXFI) sang CLP
$11.5805
1 IXFI (IXFI) sang PKR
Rs3.442456
1 IXFI (IXFI) sang KZT
6.5537097
1 IXFI (IXFI) sang THB
฿0.4000758
1 IXFI (IXFI) sang TWD
NT$0.3748425
1 IXFI (IXFI) sang AED
د.إ0.0447373
1 IXFI (IXFI) sang CHF
Fr0.0096301
1 IXFI (IXFI) sang HKD
HK$0.0947163
1 IXFI (IXFI) sang AMD
֏4.6543858
1 IXFI (IXFI) sang MAD
.د.م0.1125137
1 IXFI (IXFI) sang MXN
$0.2247836
1 IXFI (IXFI) sang SAR
ريال0.0457125
1 IXFI (IXFI) sang ETB
Br1.8325227
1 IXFI (IXFI) sang KES
KSh1.5701939
1 IXFI (IXFI) sang JOD
د.أ0.00864271
1 IXFI (IXFI) sang PLN
0.0443716
1 IXFI (IXFI) sang RON
лв0.0533922
1 IXFI (IXFI) sang SEK
kr0.1147079
1 IXFI (IXFI) sang BGN
лв0.0204792
1 IXFI (IXFI) sang HUF
Ft4.0919392
1 IXFI (IXFI) sang CZK
0.2552586
1 IXFI (IXFI) sang KWD
د.ك0.00373014
1 IXFI (IXFI) sang ILS
0.0401051
1 IXFI (IXFI) sang BOB
Bs0.0839891
1 IXFI (IXFI) sang AZN
0.020723
1 IXFI (IXFI) sang TJS
SM0.112148
1 IXFI (IXFI) sang GEL
0.032913
1 IXFI (IXFI) sang AOA
Kz11.1527529
1 IXFI (IXFI) sang BHD
.د.ب0.00459563
1 IXFI (IXFI) sang BMD
$0.01219
1 IXFI (IXFI) sang DKK
kr0.0783817
1 IXFI (IXFI) sang HNL
L0.3192561
1 IXFI (IXFI) sang MUR
0.5541574
1 IXFI (IXFI) sang NAD
$0.2127155
1 IXFI (IXFI) sang NOK
kr0.1221438
1 IXFI (IXFI) sang NZD
$0.0212106
1 IXFI (IXFI) sang PAB
B/.0.01219
1 IXFI (IXFI) sang PGK
K0.0510761
1 IXFI (IXFI) sang QAR
ر.ق0.0443716
1 IXFI (IXFI) sang RSD
дин.1.2314338
1 IXFI (IXFI) sang UZS
soʻm146.8674361
1 IXFI (IXFI) sang ALL
L1.0145737
1 IXFI (IXFI) sang ANG
ƒ0.0218201
1 IXFI (IXFI) sang AWG
ƒ0.021942
1 IXFI (IXFI) sang BBD
$0.02438
1 IXFI (IXFI) sang BAM
KM0.0204792
1 IXFI (IXFI) sang BIF
Fr35.85079
1 IXFI (IXFI) sang BND
$0.0157251
1 IXFI (IXFI) sang BSD
$0.01219
1 IXFI (IXFI) sang JMD
$1.9553979
1 IXFI (IXFI) sang KHR
49.1531275
1 IXFI (IXFI) sang KMF
Fr5.16856
1 IXFI (IXFI) sang LAK
264.9999947
1 IXFI (IXFI) sang LKR
රු3.6883283
1 IXFI (IXFI) sang MDL
L0.2067424
1 IXFI (IXFI) sang MGA
Ar54.663617
1 IXFI (IXFI) sang MOP
P0.0972762
1 IXFI (IXFI) sang MVR
0.186507
1 IXFI (IXFI) sang MWK
MK21.126489
1 IXFI (IXFI) sang MZN
MT0.778941
1 IXFI (IXFI) sang NPR
रु1.7074533
1 IXFI (IXFI) sang PYG
85.84198
1 IXFI (IXFI) sang RWF
Fr17.66331
1 IXFI (IXFI) sang SBD
$0.1003237
1 IXFI (IXFI) sang SCR
0.1652964
1 IXFI (IXFI) sang SRD
$0.4832116
1 IXFI (IXFI) sang SVC
$0.1062968
1 IXFI (IXFI) sang SZL
L0.2127155
1 IXFI (IXFI) sang TMT
m0.0427869
1 IXFI (IXFI) sang TND
د.ت0.03575327
1 IXFI (IXFI) sang TTD
$0.0825263
1 IXFI (IXFI) sang UGX
Sh42.46996
1 IXFI (IXFI) sang XAF
Fr6.88735
1 IXFI (IXFI) sang XCD
$0.032913
1 IXFI (IXFI) sang XOF
Fr6.88735
1 IXFI (IXFI) sang XPF
Fr1.24338
1 IXFI (IXFI) sang BWP
P0.1746827
1 IXFI (IXFI) sang BZD
$0.02438
1 IXFI (IXFI) sang CVE
$1.1571967
1 IXFI (IXFI) sang DJF
Fr2.15763
1 IXFI (IXFI) sang DOP
$0.7749183
1 IXFI (IXFI) sang DZD
د.ج1.5906731
1 IXFI (IXFI) sang FJD
$0.028037
1 IXFI (IXFI) sang GNF
Fr105.99205
1 IXFI (IXFI) sang GTQ
Q0.0931316
1 IXFI (IXFI) sang GYD
$2.5438092
1 IXFI (IXFI) sang ISK
kr1.48718

Nguồn IXFI

Để hiểu thêm về IXFI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức IXFI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về IXFI

Hôm nay giá của IXFI (IXFI) là bao nhiêu?
Giá IXFI theo thời gian thực bằng USD là 0.01219 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của IXFI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của IXFI sang USD là $ 0.01219. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của IXFI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của IXFI là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của IXFI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của IXFI là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IXFI là bao nhiêu?
IXFI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của IXFI là bao nhiêu?
IXFI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của IXFI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của IXFI là $ 78.37K USD.
IXFI có tăng giá trong năm nay không?
IXFI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá IXFI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:56:23 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành IXFI (IXFI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

IXFI/USDT
$0.01219
+30.65%

