Giá Boba Cat theo thời gian thực hôm nay là 0.002819 USD. Theo dõi cập nhật giá BOBACAT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BOBACAT dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Boba Cat

Giá Boba Cat(BOBACAT)

Giá theo thời gian thực 1 BOBACAT sang USD

$0.002817
$0.002817$0.002817
-2.96%1D
USD
Biểu đồ giá Boba Cat (BOBACAT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:23:06 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Boba Cat (BOBACAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
Thấp nhất 24H
$ 0.003068
$ 0.003068$ 0.003068
Cao nhất 24H

$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027

$ 0.003068
$ 0.003068$ 0.003068

--
----

--
----

+0.78%

-2.96%

-15.04%

-15.04%

Giá thời gian thực của Boba Cat (BOBACAT) là $ 0.002819. Trong 24 giờ qua, BOBACAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0027 và cao nhất là $ 0.003068, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOBACAT là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOBACAT đã biến động +0.78% trong 1 giờ qua, -2.96% trong 24 giờ và -15.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 14.51K
$ 14.51K$ 14.51K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Boba Cat là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 14.51K. Nguồn cung lưu hành của BOBACAT là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của Boba Cat (BOBACAT)

Theo dõi biến động giá của Boba Cat trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00008593-2.96%
30 ngày$ +0.000819+40.95%
60 ngày$ +0.000819+40.95%
90 ngày$ +0.000819+40.95%
Biến động giá Boba Cat hôm nay

Hôm nay, BOBACAT đã biến động $ -0.00008593 (-2.96%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Boba Cat trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.000819 (+40.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Boba Cat trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BOBACAT đã biến động $ +0.000819 (+40.95%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Boba Cat trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.000819 (+40.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Boba Cat (BOBACAT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Boba Cat.

Boba Cat (BOBACAT) là gì

BobaCat là một memecoin do cộng đồng điều hành, lấy cảm hứng từ con mèo của nhà sáng lập Dogecoin, kết hợp tiền điện tử với tác động thực tế bằng cách hỗ trợ các trại cứu hộ thú cưng trên toàn thế giới.

Boba Cat đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Boba Cat một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BOBACAT để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Boba Cat trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Boba Cat trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Boba Cat (USD)

Boba Cat (BOBACAT) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Boba Cat (BOBACAT) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Boba Cat.

Xem ngay dự đoán giá Boba Cat!

Tokenomics của Boba Cat (BOBACAT)

Hiểu rõ tokenomics của Boba Cat (BOBACAT) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BOBACAT ngay!

Cách mua Boba Cat (BOBACAT)

Bạn đang tìm cách mua Boba Cat? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Boba Cat trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BOBACAT/Tiền tệ địa phương

1 Boba Cat (BOBACAT) sang VND
74.181985
1 Boba Cat (BOBACAT) sang AUD
A$0.00434126
1 Boba Cat (BOBACAT) sang GBP
0.00208606
1 Boba Cat (BOBACAT) sang EUR
0.00242434
1 Boba Cat (BOBACAT) sang USD
$0.002819
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MYR
RM0.01189618
1 Boba Cat (BOBACAT) sang TRY
0.11831343
1 Boba Cat (BOBACAT) sang JPY
¥0.428488
1 Boba Cat (BOBACAT) sang ARS
ARS$4.10931268
1 Boba Cat (BOBACAT) sang RUB
0.22972031
1 Boba Cat (BOBACAT) sang INR
0.24733906
1 Boba Cat (BOBACAT) sang IDR
Rp46.98331454
1 Boba Cat (BOBACAT) sang PHP
0.16479874
1 Boba Cat (BOBACAT) sang EGP
￡E.0.13409983
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BRL
R$0.0152226
1 Boba Cat (BOBACAT) sang CAD
C$0.00391841
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BDT
0.34386162
1 Boba Cat (BOBACAT) sang NGN
4.12735428
1 Boba Cat (BOBACAT) sang COP
$10.96886995
1 Boba Cat (BOBACAT) sang ZAR
R.0.04913517
1 Boba Cat (BOBACAT) sang UAH
0.11746773
1 Boba Cat (BOBACAT) sang TZS
T.Sh.6.99501022
1 Boba Cat (BOBACAT) sang VES
Bs0.59199
1 Boba Cat (BOBACAT) sang CLP
$2.67805
1 Boba Cat (BOBACAT) sang PKR
Rs0.7960856
1 Boba Cat (BOBACAT) sang KZT
1.51557897
1 Boba Cat (BOBACAT) sang THB
฿0.09260415
1 Boba Cat (BOBACAT) sang TWD
NT$0.08668425
1 Boba Cat (BOBACAT) sang AED
د.إ0.01034573
1 Boba Cat (BOBACAT) sang CHF
Fr0.00222701
1 Boba Cat (BOBACAT) sang HKD
HK$0.02190363
1 Boba Cat (BOBACAT) sang AMD
֏1.07635058
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MAD
.د.م0.02601937
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MXN
$0.05198236
1 Boba Cat (BOBACAT) sang SAR
ريال0.01057125
1 Boba Cat (BOBACAT) sang ETB
Br0.42378027
1 Boba Cat (BOBACAT) sang KES
KSh0.36311539
1 Boba Cat (BOBACAT) sang JOD
د.أ0.001998671
1 Boba Cat (BOBACAT) sang PLN
0.01026116
1 Boba Cat (BOBACAT) sang RON
лв0.01234722
1 Boba Cat (BOBACAT) sang SEK
kr0.02652679
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BGN
лв0.00473592
1 Boba Cat (BOBACAT) sang HUF
Ft0.94628192
1 Boba Cat (BOBACAT) sang CZK
0.05902986
1 Boba Cat (BOBACAT) sang KWD
د.ك0.000862614
1 Boba Cat (BOBACAT) sang ILS
0.00927451
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BOB
Bs0.01942291
1 Boba Cat (BOBACAT) sang AZN
0.0047923
1 Boba Cat (BOBACAT) sang TJS
SM0.0259348
1 Boba Cat (BOBACAT) sang GEL
0.0076113
1 Boba Cat (BOBACAT) sang AOA
Kz2.57913129
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BHD
.د.ب0.001059944
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BMD
$0.002819
1 Boba Cat (BOBACAT) sang DKK
kr0.01812617
1 Boba Cat (BOBACAT) sang HNL
L0.07382961
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MUR
0.12815174
1 Boba Cat (BOBACAT) sang NAD
$0.04919155
1 Boba Cat (BOBACAT) sang NOK
kr0.02824638
1 Boba Cat (BOBACAT) sang NZD
$0.00490506
1 Boba Cat (BOBACAT) sang PAB
B/.0.002819
1 Boba Cat (BOBACAT) sang PGK
K0.01181161
1 Boba Cat (BOBACAT) sang QAR
ر.ق0.01026116
1 Boba Cat (BOBACAT) sang RSD
дин.0.28488814
1 Boba Cat (BOBACAT) sang UZS
soʻm33.96384761
1 Boba Cat (BOBACAT) sang ALL
L0.23462537
1 Boba Cat (BOBACAT) sang ANG
ƒ0.00504601
1 Boba Cat (BOBACAT) sang AWG
ƒ0.0050742
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BBD
$0.005638
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BAM
KM0.00473592
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BIF
Fr8.290679
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BND
$0.00363651
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BSD
$0.002819
1 Boba Cat (BOBACAT) sang JMD
$0.45219579
1 Boba Cat (BOBACAT) sang KHR
11.36691275
1 Boba Cat (BOBACAT) sang KMF
Fr1.195256
1 Boba Cat (BOBACAT) sang LAK
61.28260747
1 Boba Cat (BOBACAT) sang LKR
රු0.85294483
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MDL
L0.04781024
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MGA
Ar12.6412417
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MOP
P0.02249562
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MVR
0.0431307
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MWK
MK4.8856089
1 Boba Cat (BOBACAT) sang MZN
MT0.1801341
1 Boba Cat (BOBACAT) sang NPR
रु0.39485733
1 Boba Cat (BOBACAT) sang PYG
19.851398
1 Boba Cat (BOBACAT) sang RWF
Fr4.084731
1 Boba Cat (BOBACAT) sang SBD
$0.02320037
1 Boba Cat (BOBACAT) sang SCR
0.03822564
1 Boba Cat (BOBACAT) sang SRD
$0.11174516
1 Boba Cat (BOBACAT) sang SVC
$0.02458168
1 Boba Cat (BOBACAT) sang SZL
L0.04919155
1 Boba Cat (BOBACAT) sang TMT
m0.00989469
1 Boba Cat (BOBACAT) sang TND
د.ت0.008268127
1 Boba Cat (BOBACAT) sang TTD
$0.01908463
1 Boba Cat (BOBACAT) sang UGX
Sh9.821396
1 Boba Cat (BOBACAT) sang XAF
Fr1.592735
1 Boba Cat (BOBACAT) sang XCD
$0.0076113
1 Boba Cat (BOBACAT) sang XOF
Fr1.592735
1 Boba Cat (BOBACAT) sang XPF
Fr0.287538
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BWP
P0.04039627
1 Boba Cat (BOBACAT) sang BZD
$0.005638
1 Boba Cat (BOBACAT) sang CVE
$0.26760767
1 Boba Cat (BOBACAT) sang DJF
Fr0.498963
1 Boba Cat (BOBACAT) sang DOP
$0.17920383
1 Boba Cat (BOBACAT) sang DZD
د.ج0.36782312
1 Boba Cat (BOBACAT) sang FJD
$0.0064837
1 Boba Cat (BOBACAT) sang GNF
Fr24.511205
1 Boba Cat (BOBACAT) sang GTQ
Q0.02153716
1 Boba Cat (BOBACAT) sang GYD
$0.58826892
1 Boba Cat (BOBACAT) sang ISK
kr0.343918

Nguồn Boba Cat

Để hiểu thêm về Boba Cat, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Boba Cat

Hôm nay giá của Boba Cat (BOBACAT) là bao nhiêu?
Giá BOBACAT theo thời gian thực bằng USD là 0.002819 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BOBACAT sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BOBACAT sang USD là $ 0.002819. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Boba Cat là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BOBACAT là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BOBACAT là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BOBACAT là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOBACAT là bao nhiêu?
BOBACAT đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BOBACAT là bao nhiêu?
BOBACAT từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của BOBACAT là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BOBACAT là $ 14.51K USD.
BOBACAT có tăng giá trong năm nay không?
BOBACAT có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BOBACAT để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:23:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Boba Cat (BOBACAT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

