Giá Ani Grok Companion theo thời gian thực hôm nay là 0.001487 USD. Theo dõi cập nhật giá ANI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ANI dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Ani Grok Companion

Giá Ani Grok Companion(ANI)

Giá theo thời gian thực 1 ANI sang USD

$0.001487
$0.001487
-3.87%1D
USD
Biểu đồ giá Ani Grok Companion (ANI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:15:11 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Ani Grok Companion (ANI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.001439
$ 0.001439
Thấp nhất 24H
$ 0.001686
$ 0.001686
Cao nhất 24H

$ 0.001439
$ 0.001439

$ 0.001686
$ 0.001686

--
--

--
--

-3.38%

-3.86%

-23.90%

-23.90%

Giá thời gian thực của Ani Grok Companion (ANI) là $ 0.001487. Trong 24 giờ qua, ANI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001439 và cao nhất là $ 0.001686, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANI là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANI đã biến động -3.38% trong 1 giờ qua, -3.86% trong 24 giờ và -23.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ani Grok Companion (ANI)

--
--

$ 118.30K
$ 118.30K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ani Grok Companion là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 118.30K. Nguồn cung lưu hành của ANI là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của Ani Grok Companion (ANI)

Theo dõi biến động giá của Ani Grok Companion trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00005986-3.86%
30 ngày$ -0.001059-41.60%
60 ngày$ -0.016063-91.53%
90 ngày$ -0.034333-95.85%
Biến động giá Ani Grok Companion hôm nay

Hôm nay, ANI đã biến động $ -0.00005986 (-3.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ani Grok Companion trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.001059 (-41.60%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ani Grok Companion trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ANI đã biến động $ -0.016063 (-91.53%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ani Grok Companion trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.034333 (-95.85%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ani Grok Companion (ANI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ani Grok Companion.

Ani Grok Companion (ANI) là gì

Ani là một meme coin mang chủ đề kết hợp giữa AI và anime, với tên gọi được ghép từ "Anime" và "AI". Dự án lấy cảm hứng từ Ani - một trong những nhân vật AI đầu tiên trong ứng dụng Grok trên iOS, được phát triển bởi xAI của Elon Musk. Đây là AI mang tính cách cá nhân rõ nét và từng được Musk trực tiếp giới thiệu trên nền tảng X.

Ani Grok Companion đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Ani Grok Companion một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ANI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Ani Grok Companion trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Ani Grok Companion trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Ani Grok Companion (USD)

Ani Grok Companion (ANI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Ani Grok Companion (ANI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Ani Grok Companion.

Xem ngay dự đoán giá Ani Grok Companion!

Tokenomics của Ani Grok Companion (ANI)

Hiểu rõ tokenomics của Ani Grok Companion (ANI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ANI ngay!

Cách mua Ani Grok Companion (ANI)

Bạn đang tìm cách mua Ani Grok Companion? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Ani Grok Companion trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ANI/Tiền tệ địa phương

1 Ani Grok Companion (ANI) sang VND
39.130405
1 Ani Grok Companion (ANI) sang AUD
A$0.00228998
1 Ani Grok Companion (ANI) sang GBP
0.00110038
1 Ani Grok Companion (ANI) sang EUR
0.00127882
1 Ani Grok Companion (ANI) sang USD
$0.001487
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MYR
RM0.00627514
1 Ani Grok Companion (ANI) sang TRY
0.06242426
1 Ani Grok Companion (ANI) sang JPY
¥0.224537
1 Ani Grok Companion (ANI) sang ARS
ARS$2.16762964
1 Ani Grok Companion (ANI) sang RUB
0.12117563
1 Ani Grok Companion (ANI) sang INR
0.13046938
1 Ani Grok Companion (ANI) sang IDR
Rp24.78332342
1 Ani Grok Companion (ANI) sang PHP
0.08693002
1 Ani Grok Companion (ANI) sang EGP
￡E.0.07073659
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BRL
R$0.0080298
1 Ani Grok Companion (ANI) sang CAD
C$0.00206693
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BDT
0.18138426
1 Ani Grok Companion (ANI) sang NGN
2.17714644
1 Ani Grok Companion (ANI) sang COP
$5.78599135
1 Ani Grok Companion (ANI) sang ZAR
R.0.02590354
1 Ani Grok Companion (ANI) sang UAH
0.06196329
1 Ani Grok Companion (ANI) sang TZS
T.Sh.3.68981206
1 Ani Grok Companion (ANI) sang VES
Bs0.31227
1 Ani Grok Companion (ANI) sang CLP
$1.41265
1 Ani Grok Companion (ANI) sang PKR
Rs0.4199288
1 Ani Grok Companion (ANI) sang KZT
0.79945581
1 Ani Grok Companion (ANI) sang THB
฿0.04875873
1 Ani Grok Companion (ANI) sang TWD
NT$0.04572525
1 Ani Grok Companion (ANI) sang AED
د.إ0.00545729
1 Ani Grok Companion (ANI) sang CHF
Fr0.00117473
1 Ani Grok Companion (ANI) sang HKD
HK$0.01155399
1 Ani Grok Companion (ANI) sang AMD
֏0.56776634
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MAD
.د.م0.01372501
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MXN
$0.02742028
1 Ani Grok Companion (ANI) sang SAR
ريال0.00557625
1 Ani Grok Companion (ANI) sang ETB
Br0.22354071
1 Ani Grok Companion (ANI) sang KES
KSh0.19154047
1 Ani Grok Companion (ANI) sang JOD
د.أ0.001054283
1 Ani Grok Companion (ANI) sang PLN
0.00541268
1 Ani Grok Companion (ANI) sang RON
лв0.00649819
1 Ani Grok Companion (ANI) sang SEK
kr0.01399267
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BGN
лв0.00249816
1 Ani Grok Companion (ANI) sang HUF
Ft0.49848701
1 Ani Grok Companion (ANI) sang CZK
0.03112291
1 Ani Grok Companion (ANI) sang KWD
د.ك0.000455022
1 Ani Grok Companion (ANI) sang ILS
0.00489223
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BOB
Bs0.01024543
1 Ani Grok Companion (ANI) sang AZN
0.0025279
1 Ani Grok Companion (ANI) sang TJS
SM0.0136804
1 Ani Grok Companion (ANI) sang GEL
0.0040149
1 Ani Grok Companion (ANI) sang AOA
Kz1.36047117
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BHD
.د.ب0.000559112
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BMD
$0.001487
1 Ani Grok Companion (ANI) sang DKK
kr0.00956141
1 Ani Grok Companion (ANI) sang HNL
L0.03894453
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MUR
0.06759902
1 Ani Grok Companion (ANI) sang NAD
$0.02594815
1 Ani Grok Companion (ANI) sang NOK
kr0.01489974
1 Ani Grok Companion (ANI) sang NZD
$0.00258738
1 Ani Grok Companion (ANI) sang PAB
B/.0.001487
1 Ani Grok Companion (ANI) sang PGK
K0.00623053
1 Ani Grok Companion (ANI) sang QAR
ر.ق0.00541268
1 Ani Grok Companion (ANI) sang RSD
дин.0.15020187
1 Ani Grok Companion (ANI) sang UZS
soʻm17.91565853
1 Ani Grok Companion (ANI) sang ALL
L0.12376301
1 Ani Grok Companion (ANI) sang ANG
ƒ0.00266173
1 Ani Grok Companion (ANI) sang AWG
ƒ0.0026766
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BBD
$0.002974
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BAM
KM0.00249816
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BIF
Fr4.373267
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BND
$0.00191823
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BSD
$0.001487
1 Ani Grok Companion (ANI) sang JMD
$0.23852967
1 Ani Grok Companion (ANI) sang KHR
5.99595575
1 Ani Grok Companion (ANI) sang KMF
Fr0.630488
1 Ani Grok Companion (ANI) sang LAK
32.32608631
1 Ani Grok Companion (ANI) sang LKR
රු0.44992159
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MDL
L0.02521952
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MGA
Ar6.6681541
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MOP
P0.01186626
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MVR
0.0227511
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MWK
MK2.5771197
1 Ani Grok Companion (ANI) sang MZN
MT0.0950193
1 Ani Grok Companion (ANI) sang NPR
रु0.20828409
1 Ani Grok Companion (ANI) sang PYG
10.471454
1 Ani Grok Companion (ANI) sang RWF
Fr2.154663
1 Ani Grok Companion (ANI) sang SBD
$0.01223801
1 Ani Grok Companion (ANI) sang SCR
0.02016372
1 Ani Grok Companion (ANI) sang SRD
$0.05894468
1 Ani Grok Companion (ANI) sang SVC
$0.01296664
1 Ani Grok Companion (ANI) sang SZL
L0.02594815
1 Ani Grok Companion (ANI) sang TMT
m0.00521937
1 Ani Grok Companion (ANI) sang TND
د.ت0.004361371
1 Ani Grok Companion (ANI) sang TTD
$0.01006699
1 Ani Grok Companion (ANI) sang UGX
Sh5.180708
1 Ani Grok Companion (ANI) sang XAF
Fr0.838668
1 Ani Grok Companion (ANI) sang XCD
$0.0040149
1 Ani Grok Companion (ANI) sang XOF
Fr0.838668
1 Ani Grok Companion (ANI) sang XPF
Fr0.151674
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BWP
P0.02130871
1 Ani Grok Companion (ANI) sang BZD
$0.002974
1 Ani Grok Companion (ANI) sang CVE
$0.14116091
1 Ani Grok Companion (ANI) sang DJF
Fr0.263199
1 Ani Grok Companion (ANI) sang DOP
$0.09452859
1 Ani Grok Companion (ANI) sang DZD
د.ج0.19399402
1 Ani Grok Companion (ANI) sang FJD
$0.0034201
1 Ani Grok Companion (ANI) sang GNF
Fr12.929465
1 Ani Grok Companion (ANI) sang GTQ
Q0.01136068
1 Ani Grok Companion (ANI) sang GYD
$0.31030716
1 Ani Grok Companion (ANI) sang ISK
kr0.181414

Nguồn Ani Grok Companion

Để hiểu thêm về Ani Grok Companion, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ani Grok Companion

Hôm nay giá của Ani Grok Companion (ANI) là bao nhiêu?
Giá ANI theo thời gian thực bằng USD là 0.001487 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ANI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ANI sang USD là $ 0.001487. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Ani Grok Companion là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ANI là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ANI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ANI là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANI là bao nhiêu?
ANI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ANI là bao nhiêu?
ANI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của ANI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ANI là $ 118.30K USD.
ANI có tăng giá trong năm nay không?
ANI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ANI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:15:11 (UTC+8)

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

