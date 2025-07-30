1. Heat Map là gì? Công cụ trực quan để theo dõi tâm lý thị trường Heat Map Futures là công cụ phân tích dữ liệu trực quan do MEXC cung cấp. Công cụ này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt hiệu suất t1. Heat Map là gì? Công cụ trực quan để theo dõi tâm lý thị trường Heat Map Futures là công cụ phân tích dữ liệu trực quan do MEXC cung cấp. Công cụ này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt hiệu suất t
Heat Map là gì? Hướng dẫn sử dụng Heat Map trên MEXC

#Cơ Bản#Futures
1. Heat Map là gì? Công cụ trực quan để theo dõi tâm lý thị trường


Heat Map Futures là công cụ phân tích dữ liệu trực quan do MEXC cung cấp. Công cụ này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt hiệu suất theo thời gian thực của các cặp giao dịch đang xu hướng trên sàn thông qua màn hình đồ họa trực quan. Bằng cách sử dụng Heat Map, người dùng có thể xem 10 đến 50 cặp giao dịch hoạt động tích cực nhất trong khoảng thời gian đã chọn, được xếp hạng theo khối lượng giao dịch hoặc biến động giá, từ đó nhanh chóng xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường.

Hiện tại, MEXC Heat Map chỉ hỗ trợ dữ liệu Futures. Công cụ này cho phép người dùng phân tích hiệu suất của các Futures Vĩnh cửu dựa trên khối lượng giao dịch hoặc tỷ lệ biến động giá.

Trên Heat Map của MEXC Futures, mỗi cặp giao dịch Futures được thể hiện bằng một khối màu. Khối càng lớn, khối lượng giao dịch càng cao. Màu sắc càng đậm hoặc rực rỡ, biến động giá trong 24 giờ qua càng mạnh. Bằng cách quan sát các chỉ báo trực quan này, người dùng có thể dễ dàng xác định hợp đồng nào đang thu hút sự chú ý lớn của thị trường và đang có mức biến động mạnh.


Như hình trên, BTCUSDT Futures Vĩnh cửu xuất hiện dưới dạng một khối lớn màu đỏ trên Heat Map, trong khi PENGUUSDT được biểu thị bằng một khối nhỏ màu xanh lá cây. Điều này cho thấy mặc dù hợp đồng BTCUSDT có mức giảm đáng kể trong 24 giờ qua, nhưng vẫn duy trì khối lượng giao dịch cao, có thể liên quan đến đợt điều chỉnh sau khi BTC vượt mốc $120,000. Ngược lại, hợp đồng PENGU tăng nhẹ nhưng khối lượng giao dịch thấp. Khi so sánh hai hợp đồng này, nhà giao dịch có thể cân nhắc ưu tiên các chiến lược liên quan đến BTC.

2. Các tính năng và ưu điểm chính của Heat Map Futures


2.1 Nhanh chóng xác định các điểm nóng thị trường


Heat Map trực quan hóa khối lượng giao dịch và biến động giá, cho phép người dùng nhanh chóng xác định các hợp đồng được giao dịch tích cực nhất trên thị trường. Ví dụ: một khối lớn màu đỏ thường đại diện cho một hợp đồng có khối lượng lớn với mức giảm đáng kể, phản ánh xu hướng giảm mạnh. Ngược lại, một khối lớn có màu xanh lá cây thể hiện một hợp đồng có khối lượng lớn đang trải qua đợt tăng giá đáng kể, cho thấy đà tăng đang chiếm ưu thế.

2.2 Lọc cơ hội giao dịch chính xác hơn


Heat Map cho phép lọc theo khối lượng giao dịch hoặc biến động giá 24 giờ và là công cụ hữu ích để phát triển các chiến lược theo xu hướng hoặc đảo chiều. Khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật như TradingView hoặc mô hình nến, chức năng lọc này có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của các quyết định giao dịch.

2.3 Trải nghiệm trực quan và dễ tương tác


So với các bảng dữ liệu truyền thống, Heat Map mang lại giao diện trực quan hơn. Việc sử dụng màu sắc và kích thước khối giúp các tín hiệu giao dịch quan trọng được nhận diện dễ dàng, không cần tính toán phức tạp.

3. Hướng dẫn đọc Heat Map Futures


Trong Heat Map, các khối lớn hơn biểu thị khối lượng giao dịch cao hơn, qua đó cũng có thể cho thấy tâm lý thị trường gia tăng và biến động giá lớn hơn. Điều này có thể được xác nhận thêm bằng cách so sánh dữ liệu biến động giá 24 giờ. Bằng cách tập trung vào các hợp đồng được biểu thị bằng các khối lớn hơn, nhà giao dịch có thể nhanh chóng xác định những hợp đồng đang được giao dịch tích cực nhất. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

Trường hợp 1: Khối lượng giao dịch lớn và giá giảm mạnh


Một hợp đồng xuất hiện dưới dạng khối lớn nhất trên Heat Map với màu đỏ đậm, cho thấy token đã giảm giá đáng kể với hoạt động giao dịch sôi động trong 24 giờ qua.

Trường hợp 2: Khối lượng giao dịch lớn và giá tăng mạnh


Một khối lớn có màu xanh lá cây đậm cho thấy token đang được giao dịch sôi động trong khi giá tăng mạnh.

Trường hợp 3: Khối lượng giao dịch thấp nhưng biến động giá cao


Một khối nhỏ nhưng có màu đậm có thể đại diện cho một hợp đồng đang trong giai đoạn đầu của một đợt bứt phá hoặc chịu ảnh hưởng bởi dòng vốn tập trung. Những hợp đồng như vậy có thể phù hợp với nhà giao dịch ưa mạo hiểm và nhắm đến đầu cơ ngắn hạn.

Cảnh báo rủi ro: Heat Map chỉ phản ánh dữ liệu trong quá khứ và tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh chóng. Do chiều sâu dữ liệu hạn chế, vui lòng kết hợp Heat Map với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

4. Hướng dẫn sử dụng Heat Map Futures: Web và App


Hiện tại, MEXC Heat Map chỉ hỗ trợ dữ liệu Futures.

4.1 Phiên bản web


Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Từ thanh điều hướng trên cùng, nhấn vào Thị trường, sau đó chọn Heat Map trên trang Thị trường để xem Heat Map.


Bạn có thể chọn lọc Heat Map theo Khối lượng hoặc Biến động 24H, với khả năng hiển thị tối đa Top 50 Token. Nếu muốn chọn múi giờ cụ thể, bạn có thể điều chỉnh ở phía bên phải ngoài cùng của Heat Map.

Các màu sắc khác nhau đại diện cho các mức biến động giá khác nhau. Di chuột qua thang màu bên phải để xem chính xác mỗi màu tương ứng với khoảng phần trăm nào. Khi di chuột qua một khối cụ thể trên Heat Map, bạn sẽ thấy tên cặp giao dịch, khối lượng giao dịch và biến động giá 24 giờ. Nhấn vào khối sẽ đưa bạn đến trang giao dịch tương ứng và bắt đầu giao dịch cặp Futures đã chọn.


4.2 Phiên bản App


Mở App MEXC, nhấn vào mục Thêm trên trang chủ, sau đó vào Futures, Dữ liệu thị trường và nhấn vào Heat Map để xem Heat Map Futures.


Trên trang Heat Map, nhấn vào Bộ lọc ở góc trên bên trái. Bạn có thể chọn lọc theo Khối lượng hoặc Biến động 24H, hỗ trợ hiển thị tối đa Top 50 Token.

Nếu muốn chọn múi giờ cụ thể, bạn có thể điều chỉnh múi giờ trong cùng menu bộ lọc. Các màu sắc khác nhau thể hiện mức độ biến động giá khác nhau. Nhấn vào nút Giải thích biến động giá màu xám để xem mức phần trăm tương ứng với từng màu.

Khi bạn nhấn vào một ô cụ thể trên Heat Map, màn hình sẽ hiển thị tên cặp giao dịch, khối lượng giao dịch và biến động giá 24 giờ. Nhấn vào Giao dịch ngay để chuyển đến trang giao dịch tương ứng và bắt đầu giao dịch cặp Futures đã chọn.


So với phiên bản web, phiên bản App có thêm tính năng chia sẻ. Trên trang Heat Map, nhấn vào biểu tượng chia sẻ hình tròn ở góc trên bên phải để mở giao diện chia sẻ. Ở cuối màn hình, chọn Tải về hoặc Chia sẻ để hoàn tất thao tác chia sẻ.


5. Kết luận


Heat Map của MEXC Futures là công cụ hữu ích để cải thiện hiệu quả giao dịch. So với các bảng dữ liệu truyền thống, Heat Map trực quan cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng và dễ hiểu hơn về khối lượng giao dịch và biến động giá 24 giờ của các cặp giao dịch Futures, đặc biệt hữu ích trong việc nhanh chóng xác định các điểm nóng thị trường. Bằng cách hiển thị trực quan khối lượng và biến động giá, người dùng có thể lọc hiệu quả các cặp giao dịch sôi động, xây dựng chiến lược mở và thoát lệnh hợp lý hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý Heat Map chỉ là công cụ hỗ trợ, không một chỉ báo đơn lẻ nào có thể thay thế phân tích thị trường toàn diện. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Heat Map Futures kết hợp với các chỉ báo giao dịch khác và các công cụ quản lý rủi ro phù hợp để đưa ra quyết định sáng suốt và điều hướng tốt hơn trước biến động thị trường.

Chỉ báo Stochastic (KDJ) là gì?: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu để hiểu về các chuyển động của biểu đồ K-line và xác định thời điểm mở và thoát lệnh.
Chỉ báo Parabolic SAR là gì?: Giúp nhà giao dịch nắm giữ vị thế theo xu hướng và xác định thời điểm thoát lệnh khi giá đảo chiều.
Hướng dẫn sử dụng TradingView trên MEXC: Giới thiệu toàn diện về TradingView trên MEXC, phù hợp cho tất cả các nhà giao dịch Futures muốn nâng cao khả năng phân tích thị trường và độ chính xác trong giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.

