Nắm vững các tính năng chính trên trang giao dịch MEXC Futures để trải nghiệm liền mạch hơn





Trong thị trường tiền mã hoá, giao dịch Futures đã trở thành một công cụ quan trọng giúp nhiều nhà đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nắm bắt cơ hội thị trường, nhờ các tính năng như đòn bẩy cao và giao dịch hai chiều. Để hỗ trợ người dùng giao dịch hiệu quả hơn, trang giao dịch MEXC Futures không chỉ cung cấp các chức năng đặt lệnh cơ bản mà còn được trang bị nhiều tính năng phụ trợ hữu ích, bao gồm các chế độ vị thế, nhắc nhở thông báo, thao tác nhanh và hiển thị dữ liệu. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan toàn diện về những tính năng thường dùng này, giúp bạn giao dịch thuận lợi hơn.









Trong giao dịch Spot, nhà đầu tư chỉ có thể mua tài sản trước rồi bán sau. Ngược lại, giao dịch Futures trên MEXC cho phép người dùng đồng thời nắm giữ cả vị thế Long và Short.





Ví dụ: nếu nhà đầu tư Alice chọn giao dịch BTC/USDT , cô ấy chỉ có thể mua và quyết định thời điểm bán sau. Tuy nhiên, với giao dịch Futures, các sản phẩm của MEXC hỗ trợ Alice đồng thời mở và quản lý cả vị thế Long lẫn Short.





Tiếp tục với Alice làm ví dụ: nếu giao dịch Bitcoin USDT-M Futures Vĩnh cửu Chế độ phòng hộ , Alice có thể chọn mở một vị thế Short hoặc Long trước. Khi thêm vị thế theo từng đợt, các lệnh Long và Short sẽ không bù trừ lẫn nhau, thay vào đó, các vị thế cùng hướng sẽ được tích lũy.





Sự linh hoạt này hỗ trợ các nhà giao dịch theo đuổi lợi nhuận tiềm năng cao hơn với chi phí thấp hơn - một trong những lý do chính khiến giao dịch Futures trở nên hấp dẫn. MEXC Futures đứng đầu toàn cầu về thanh khoản, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 500x (hiện hỗ trợ cho các cặp BTCUSDT và ETHUSDT ) và cung cấp mức giá công bằng, minh bạch - giúp MEXC trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhà giao dịch Futures trên toàn thế giới.





Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu một số tính năng phụ trợ quan trọng trên trang giao dịch MEXC Futures, giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn. Để dễ theo dõi, chúng tôi sẽ minh hoạ các tính năng này chủ yếu trên phiên bản web, mặc dù hầu hết cũng khả dụng trên App.





Để bắt đầu, vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC . Trên trang giao dịch Futures, nhấn vào nút ⚙️ ở góc trên bên phải để truy cập trang cài đặt, nơi bạn có thể tùy chỉnh nhiều tính năng phụ trợ liên quan đến việc đặt lệnh.













Cài đặt giao dịch bao gồm chế độ vị thế, chế độ đòn bẩy, bảo vệ giá, giao dịch nhanh, TP/SL nâng cao và cửa sổ xác nhận lệnh.









Chế độ vị thế: Chọn giữa Chế độ phòng hộ và Chế độ một chiều . Điểm khác biệt nằm ở việc một cặp Futures có cho phép nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short hay không.





Chế độ đòn bẩy: Chọn giữa Chế độ đơn giản và Chế độ nâng cao. Sự khác biệt nằm ở việc hệ số đòn bẩy và chế độ ký quỹ có giống nhau cho cả vị thế Long và Short hay không.





Bảo vệ giá: Khi điều kiện thị trường biến động mạnh, việc bật bảo vệ giá sẽ ngăn chặn lệnh bị kích hoạt ở mức giá bất lợi, giúp hạn chế rủi ro từ biến động bất thường của thị trường.





Số lượng, chỉ cần nhấn vào Mua hoặc Bán để mở vị thế ngay lập tức. Giao dịch nhanh : Hỗ trợ đặt lệnh nhanh trực tiếp trên biểu đồ nến theo giá thị trường hiện tại. Sau khi nhập, chỉ cần nhấn vàohoặcđể mở vị thế ngay lập tức.









Nếu bật thông báo, các tính năng như TP/SL nâng cao , xác nhận lệnh hoặc nhắc nhở lệnh Market chưa khớp sẽ kích hoạt các cửa sổ bật lên tương ứng để cảnh báo.









Cài đặt thông báo bao gồm cảnh báo thanh lý, kích hoạt phí Funding, lệnh Trigger, kích hoạt TP/SL và kích hoạt lệnh Trailing Stop.









Khi bật cảnh báo thanh lý, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo nếu tỷ lệ ký quỹ vị thế của bạn lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đã đặt. Mỗi vị thế có thể kích hoạt tối đa một cảnh báo sau mỗi 60 phút. Điều kiện kích hoạt như sau:

Trường hợp 1: Cài đặt tỷ lệ ký quỹ <80% Khi tỷ lệ ký quỹ vị thế ≥ mức bạn đã thiết lập, hệ thống sẽ gửi cảnh báo qua thông báo trong ứng dụng, email và tin nhắn đẩy. Tin nhắn SMS sẽ chỉ được gửi khi tỷ lệ ký quỹ đạt 80%. Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, vị thế của bạn có thể bị thanh lý trong thời gian rất ngắn và bạn có thể không nhận được cảnh báo thanh lý kịp thời.

Trường hợp 2: Cài đặt tỷ lệ ký quỹ ≥80% Khi tỷ lệ ký quỹ vị thế của bạn ≥ mức bạn đã thiết lập, hệ thống sẽ gửi cảnh báo qua thông báo trong ứng dụng, email, tin nhắn đẩy và SMS. Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, vị thế của bạn có thể bị thanh lý trong thời gian rất ngắn và bạn có thể không nhận được cảnh báo thanh lý kịp thời.



Kích hoạt phí Funding, nếu vị thế của bạn bị tính phí Funding và giá trị tuyệt đối của tỷ lệ Funding lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đã đặt, bạn sẽ nhận được thông báo qua Email và tin nhắn trên App. Cài đặt này áp dụng cho cả USDT-M và Coin-M Futures. Khi bật, nếu vị thế của bạn bị tính phí Funding và giá trị tuyệt đối của tỷ lệ Funding lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đã đặt, bạn sẽ nhận được thông báo qua Email và tin nhắn trên App. Cài đặt này áp dụng cho cả USDT-M và Coin-M Futures.









Khi bật thông báo cho lệnh Trigger, lệnh TP/SL hoặc lệnh Trailing Stop, hệ thống sẽ thông báo cho bạn biết lệnh tương ứng được kích hoạt thành công hay thất bại. Mỗi lệnh có thể kích hoạt tối đa 20 cảnh báo mỗi ngày.









Cảnh báo giao dịch bao gồm thông báo âm thanh, cảnh báo thanh lý, thông báo thanh lý, hủy lệnh, khớp lệnh, kích hoạt TP/SL, lệnh Trailing Stop và lệnh Trigger. Khi những sự kiện này xảy ra, hệ thống sẽ thông báo qua cửa sổ bật lên trên trang giao dịch. Bạn có thể chọn bật hoặc tắt các cảnh báo và cài đặt này áp dụng cho tất cả các cặp Futures.









Cảnh báo thanh lý được kích hoạt khi tỷ lệ ký quỹ vị thế của bạn lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đã đặt. Ngưỡng này được cấu hình trong mục Kích hoạt phí Funding trong Cài đặt cảnh báo thị trường. Mỗi vị thế có thể kích hoạt tối đa một cảnh báo sau mỗi 5 phút.





Các loại cảnh báo khác sẽ hiển thị dưới dạng cửa sổ bật lên khi sự kiện lệnh tương ứng xảy ra. Ví dụ: nếu vị thế bị thanh lý và bạn đã bật Thông báo thanh lý, bạn sẽ nhận được một cảnh báo bật lên.





Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng cài đặt Cảnh báo giá từ góc trên bên phải của trang giao dịch.









Bằng cách nhấn nút Cảnh báo giá, bạn có thể thiết lập các thông số như Cặp giao dịch, Loại cảnh báo và Tần suất cảnh báo. Sau khi tuỳ chỉnh, nhấn vào Tạo cảnh báo để hoàn thành thiết lập.









Sau khi tạo, bạn có thể xem cảnh báo giá vừa đặt trong Danh sách cảnh báo. Nhấn vào nút gạt để bật hoặc tắt cảnh báo này bất kỳ lúc nào.





Nếu thị trường có biến động lớn và bạn muốn xóa cảnh báo giá này, nhấn vào Xóa tất cả để xóa.













MEXC Futures hỗ trợ giao dịch trực tiếp trên biểu đồ nến, giúp bạn nhanh chóng tạo, chỉnh sửa và hủy lệnh Limit, cũng như đặt và điều chỉnh đóng vị thế Market, lệnh TP và SL. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này qua bài viết Hướng dẫn giao dịch Futures trên K-line









Ngoài các tính năng hỗ trợ liên quan đến lệnh đã giới thiệu ở trên, MEXC còn cung cấp một số công cụ hỗ trợ giao dịch Futures. Bạn có thể sử dụng tuỳ theo sở thích và nhu cầu cụ thể.









Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm thích vẽ các đường hỗ trợ trên biểu đồ nến để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. MEXC cung cấp công cụ vẽ giúp người dùng nhanh chóng vẽ các đường phân tích chuyên nghiệp khác nhau, hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.





Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng công cụ vẽ





Sau khi vẽ trên biểu đồ nến, bạn cũng có thể sử dụng công cụ nam châm 🧲 để tự động căn chỉnh đường vẽ theo đỉnh hoặc đáy của nến, như minh hoạ dưới đây.













Tương tự như giao dịch Spot, tính năng chia sẻ ảnh chụp nhanh có thể kết hợp với công cụ vẽ. Sau khi đánh dấu biểu đồ để thể hiện quan điểm thị trường, bạn có thể nhấn vào nút Ảnh chụp nhanh để tạo hình ảnh có thể chia sẻ của biểu đồ nến hiện tại, giúp nhanh chóng chia sẻ phân tích thị trường.









Ngoài ra, trong Lịch sử lệnh & giao dịch, bạn có thể nhấn vào nút chia sẻ bên cạnh PNL đã thực hiện để chia sẻ kết quả lãi/lỗ lên mạng xã hội hoặc lưu về thiết bị chỉ bằng một cú nhấn chuột.













Tính năng hiển thị nhiều cửa sổ giúp cải thiện hiệu quả việc theo dõi và hiệu suất giao dịch trên nhiều cặp token. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo Hướng dẫn thay đổi bố cục biểu đồ K-line Futures









Trang giao dịch MEXC Futures cung cấp ba chế độ bố cục: Phiên bản chuyên nghiệp (Phải), Phiên bản chuyên nghiệp (Trái) và Phiên bản màn hình rộng. Bạn có thể truy cập các chế độ này bằng cách nhấn vào nút ⚙️ ở góc trên bên phải của trang giao dịch.





Ngoài ra, các mô-đun khác nhau trên trang giao dịch MEXC Futures cũng hỗ trợ tính năng kéo và thay đổi kích thước. Chỉ cần giữ và kéo từ biểu tượng ⌟ ở góc dưới bên phải của bảng để điều chỉnh kích thước theo ý muốn.













Bên cạnh mục Lịch sử lệnh ở cuối trang giao dịch, biểu đồ nến hiện cũng hỗ trợ hiển thị lịch sử các lệnh đã khớp. Hiện tại, biểu đồ nến có thể hiển thị tối đa 100 lệnh đã khớp mới nhất.





Trên biểu đồ nến, nhấn chuột phải để mở menu nhanh, chọn Cài đặt hiển thị và chọn Lịch sử lệnh. Sau đó, bạn sẽ thấy các mũi tên hướng xuống màu đỏ thể hiện lệnh bán và mũi tên hướng lên màu xanh lá thể hiện lệnh mua, đại diện cho các lệnh đã khớp trước đây.









Khi bạn di chuột qua một mũi tên - ví dụ, mũi tên hướng xuống màu đỏ - giá trung bình của lệnh bán đó sẽ hiển thị. Bằng cách nhấn vào Xem chi tiết, bạn có thể xem thêm thông tin như thời gian đặt lệnh, khối lượng khớp lệnh, giá khớp lệnh và phí.





Tương tự, khi bạn di chuột qua mũi tên hướng lên màu xanh lá, giá trung bình của lệnh mua đó sẽ hiển thị. Nhấn vào Xem chi tiết sẽ hiển thị chi tiết bao gồm thời gian đặt lệnh, khối lượng khớp lệnh, giá khớp lệnh và phí.









Ngoài các công cụ hỗ trợ được giới thiệu trong bài viết này, MEXC Futures còn mang đến nhiều ưu điểm cốt lõi - như phí giao dịch thấp, độ sâu thị trường mạnh và công bằng, bảo mật và độ ổn định cao, cùng các quy tắc giao dịch linh hoạt - giúp đây trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.













lệnh Maker hoặc thực hiện lệnh Taker. Khi giao dịch Futures trên MEXC , người dùng có thể thực hiện hai loại thao tác: đặthoặc thực hiện





Tính đến 16/08/2025, theo biểu phí mới nhất, người dùng thông thường trên MEXC cần trả 0.01% phí cho lệnh Maker và 0.04% phí cho lệnh Taker khi giao dịch Futures Vĩnh cửu. Người dùng nắm giữ tối thiểu 500 token MX cũng có thể được ưu đãi giảm thêm 50%. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo biểu phí chính thức của MEXC . Mức phí có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực, vì vậy trang phí sẽ được xem là tham chiếu cuối cùng.













Maker: Đặt lệnh Limit với mức giá và khối lượng cụ thể, chờ người dùng khác khớp lệnh. Lệnh Maker sẽ bổ sung thanh khoản cho thị trường.

Taker: Chủ động khớp lệnh với lệnh Limit hoặc lệnh Market hiện có. Lệnh Taker sẽ tiêu thụ thanh khoản thị trường.





So sánh phí cho người dùng phổ thông giao dịch USDT-M Futures Vĩnh cửu cho thấy các sản phẩm của MEXC Futures có tính cạnh tranh cao trong ngành.





Sàn giao dịch MEXC Đối thủ 1 Đối thủ 2 Đối thủ 3 Đối thủ 4 Phí Maker 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Phí Taker 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





Bốn sàn giao dịch đối thủ được liệt kê ở trên đều nằm trong top 20 sàn giao dịch tiền mã hoá theo CoinMarketCap . Một so sánh đơn giản cho thấy rõ ưu điểm về phí của MEXC trong giao dịch Futures. Chỉ tính riêng phí Taker, mức phí của các đối thủ dao động từ 0.045% đến 0.06%, với mức cao nhất là gấp 1.5 lần mức phí của MEXC.





Ví dụ, giả sử người dùng tên Alice dự định đầu tư 10,000 USDT với đòn bẩy 10x, mở một vị thế với tư cách là Maker và đóng vị thế với tư cách là Taker. Tổng kích thước vị thế sẽ là 100,000 USDT (bỏ qua biến động giá). Mức phí mà Alice phải thanh toán trên năm sàn giao dịch như sau:





Sàn giao dịch MEXC Đối thủ 1 Đối thủ 2 Đối thủ 3 Đối thủ 4 Phí Maker (USDT) 10 18 20 20 20 Phí Taker (USDT) 40 45 50 60 60 Tổng phí (USDT) 50 63 70 80 80





Việc so sánh phí giao dịch thực tế cho thấy cấu trúc phí Futures thấp của MEXC, thể hiện ưu điểm lớn trong việc giúp người dùng tiết kiệm chi phí giao dịch.





Ngoài ra, tính đến 16/08/2025 (thời điểm viết bài), MEXC đã ra mắt Lễ hội nhà giao dịch , 0 phí Maker và Taker cho hơn 140 cặp giao dịch Futures - mang lại lợi ích vượt trội cho người dùng toàn cầu.





Kể từ khi thành lập, MEXC đã được công nhận là sàn giao dịch phát hiện ra các dự án chất lượng cao và nhanh chóng niêm yết các dự án mới, nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dùng. Nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong ngành đã giúp MEXC thu hút hàng chục triệu người dùng, trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả nhà giao dịch mới và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Hiện nay, dịch vụ của MEXC phủ sóng hơn 170 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Cơ sở người dùng rộng lớn này mang lại cho giao dịch MEXC Futures độ sâu vượt trội, sổ lệnh cân bằng và mức giá công bằng, minh bạch. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch Futures của MEXC đã vượt 39.8 tỷ USD . Độ sâu này đảm bảo việc khớp lệnh trơn tru ngay cả trong điều kiện thị trường biến động mạnh, giúp các nhà giao dịch tránh bị thanh lý không cần thiết. (Dữ liệu tính đến ngày 16/08/2025, nguồn: CoinMarketCap)









Ví dụ, sử dụng cặp giao dịch BTCUSDT : tính tổng khối lượng lệnh Limit trong phạm vi ±5 điểm cơ bản quanh giá giữa, sổ lệnh của MEXC hiển thị khoảng 80.79 triệu USDT, trong khi một đối thủ thuộc top 3 toàn cầu chỉ có khoảng 39.33 triệu USDT. Điều này có nghĩa là thanh khoản của MEXC cao hơn khoảng 2.1 lần so với sàn giao dịch hàng đầu trong ngành.









MEXC Futures cung cấp các quy tắc giao dịch cực kỳ linh hoạt, với đòn bẩy có thể điều chỉnh từ 1x đến 500x. USDT-M Futures hỗ trợ đòn bẩy lên đến 500x. Coin-M Futures hỗ trợ đòn bẩy lên đến 125x. Hiện tại, cặp BTCUSDT và ETHUSDT hỗ trợ đòn bẩy tối đa 500x, giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn và đa dạng hoá chiến lược giao dịch.





MEXC Futures hỗ trợ ba loại lệnh. Lệnh Limit cho phép người dùng tự đặt giá và số lượng lệnh, lệnh được khớp theo các điều khoản đã chỉ định. Lệnh Market được khớp ngay theo giá thị trường hiện tại, chỉ cần nhập số lượng. Lệnh Trigger hỗ trợ người dùng đặt trước giá kích hoạt, giá đặt lệnh và số lượng. Khi thị trường đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh. Trước khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng, sẽ không bị đóng băng ký quỹ hay vị thế.





Đối với các chế độ ký quỹ, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn giữa Cross margin và Isolated margin. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo các mục trong các chế độ giao dịch Futures . MEXC cũng hỗ trợ Chế độ phòng hộ, cho phép nhà giao dịch nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trên cùng một hợp đồng, mỗi vị thế có đòn bẩy độc lập. Trong Chế độ phòng hộ, việc sử dụng ký quỹ phụ thuộc vào cấp độ rủi ro được chỉ định.









Copy Trade là một chiến lược đầu tư cho phép người dùng tự động sao chép các giao dịch của Trader giàu kinh nghiệm. Chiến lược này đặc biệt được khuyến nghị cho người mới bắt đầu và có ít kinh nghiệm về thị trường Futures.





Giao dịch lưới là chiến lược định lượng tự động đặt một loạt lệnh mua và bán trong một phạm vi giá được xác định trước, tạo thành một "lưới". Khi giá dao động trong phạm vi này, hệ thống sẽ liên tục mua thấp và bán cao, thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Nghiên cứu cho thấy trong khoảng 80% thời gian, hầu hết các tài sản đều dao động trong một phạm vi - khiến giao dịch lưới trở nên phù hợp một cách tự nhiên.





Futures cổ phiếu là sản phẩm phái sinh kết hợp cổ phiếu Hoa Kỳ với thị trường tiền mã hoá. Futures cổ phiếu cho phép nhà đầu tư sử dụng tiền mã hoá (chẳng hạn như USDT) làm ký quỹ để giao dịch biến động giá của cổ phiếu Hoa Kỳ mà không cần thực sự sở hữu cổ phiếu.





Cuối cùng, MEXC cung cấp nhiều phương thức đăng nhập và giao dịch phù hợp với sở thích và thiết bị của từng người dùng. Nếu bạn yêu thích giao dịch trên thiết bị di động iOS hoặc Android, vui lòng tham khảo Hướng dẫn giao dịch Futures (App)













Vui lòng lưu ý Futures là khoản đầu tư rủi ro cao. Nhà đầu tư nên hiểu rõ các rủi ro liên quan và giao dịch một cách thận trọng. Để tìm hiểu thêm về rủi ro của giao dịch với đòn bẩy cao, vui lòng tham khảo Hướng dẫn MEXC Futures | Chiến lược giao dịch đòn bẩy & quản lý rủi ro









