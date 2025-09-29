Hướng dẫn về quy tắc giao dịch MEXC để giao dịch Spot hiệu quả





Trong giao dịch Spot tiền mã hoá, ngoài phân tích giá và lựa chọn chiến lược, việc hiểu và tuân thủ các quy tắc thị trường của sàn giao dịch cũng quan trọng không kém. Đối với người dùng MEXC, mỗi cặp giao dịch không chỉ có biến động giá riêng mà còn có một tập hợp các quy tắc đặt lệnh cụ thể, bao gồm số lượng đặt lệnh tối thiểu, biến động giá tối thiểu, giá trị đặt lệnh tối thiểu và số lượng lệnh mở tối đa cho từng loại lệnh khác nhau. Nếu không nắm rõ các quy tắc này, nhà giao dịch có thể gặp phải tình trạng lệnh thất bại tại những thời điểm quan trọng, bỏ lỡ cơ hội thị trường.









Khi thực hiện giao dịch Spot trên MEXC, mỗi cặp giao dịch đều có các quy tắc giao dịch riêng. Những quy tắc này bao gồm các khía cạnh như số lượng đặt lệnh tối thiểu, biến động giá tối thiểu và giá trị đặt lệnh tối thiểu.





Vì các cặp giao dịch khác nhau được niêm yết trên các thị trường Spot khác nhau (như USDT, USDC, BTC hoặc ETH), người dùng MEXC cần hiểu và tuân thủ các quy tắc cụ thể của thị trường đang giao dịch. Nếu không, các lệnh không đáp ứng yêu cầu có thể sẽ không được khớp.





Trên MEXC, các thị trường giao dịch Spot chính bao gồm:





Thị trường USDT: Các cặp giao dịch được định giá bằng USDT. Ví dụ, BTC/USDT nghĩa là giao dịch BTC với USDT.

Thị trường ETH : Các cặp giao dịch được định giá bằng ETH. Ví dụ, MX/ETH nghĩa là giao dịch MX với ETH.

Thị trường BTC : Các cặp giao dịch được định giá bằng BTC. Ví dụ, MX/BTC nghĩa là giao dịch MX với BTC.

Thị trường USDC : Các cặp giao dịch được định giá bằng USDC. Ví dụ, ETH/USDC nghĩa là giao dịch ETH với USDC.

Thị trường USDE : Các cặp giao dịch được định giá bằng USDE. Ví dụ, SOL/USDE nghĩa là giao dịch SOL với USDE.

Thị trường EUR : Các cặp giao dịch được định giá bằng EUR. Ví dụ, BTC/EUR nghĩa là giao dịch BTC với EUR.

Thị trường BRL : Các cặp giao dịch được định giá bằng BRL. Ví dụ, BTC/BRL nghĩa là giao dịch BTC với BRL.













Số lượng đặt lệnh tối thiểu đề cập đến số lượng token thấp nhất cần có khi gửi một lệnh.





Trên MEXC, bạn có thể mua hoặc bán tiền mã hoá trong bất kỳ cặp giao dịch nào. Tuy nhiên, mỗi lệnh phải đáp ứng yêu cầu số lượng đặt lệnh tối thiểu, nếu không sẽ không được khớp. Sau khi lệnh được đặt thành công, hệ thống sẽ tiến hành khớp và thực hiện lệnh.









Biến động số lượng tối thiểu đề cập đến đơn vị nhỏ nhất mà người dùng có thể điều chỉnh số lượng đặt lệnh đối với một cặp giao dịch nhất định. Nói cách khác, quy tắc này xác định độ chính xác của việc thay đổi số lượng. Ví dụ, nếu biến động số lượng tối thiểu của một cặp giao dịch là 0.01, thì số lượng đặt lệnh chỉ có thể tăng hoặc giảm theo bội số của 0.01.









Biến động giá tối thiểu đề cập đến đơn vị nhỏ nhất mà người dùng có thể điều chỉnh giá của một cặp giao dịch, tính theo tiền tệ định giá của thị trường đó.





Ví dụ, trong cặp giao dịch MX/USDT , nếu biến động giá tối thiểu là 0.1 USDT, thì giá MX chỉ có thể dao động theo bội số của 0.1 USDT.









Tổng giá trị đặt lệnh tối thiểu đại diện cho yêu cầu cơ bản của giao dịch Spot. Khi chọn một cặp giao dịch và đặt lệnh mua, lệnh phải đáp ứng yêu cầu tổng giá trị tối thiểu của cặp giao dịch đó trước khi có thể tham gia vào quá trình khớp lệnh.





Tổng giá trị đặt lệnh tối thiểu cho mỗi lệnh ở từng thị trường như sau:





Thị trường USDT: 1 USDT mỗi lệnh

Thị trường ETH: 0.0001 ETH mỗi lệnh

Thị trường BTC: 0.000005 BTC mỗi lệnh

Thị trường USDC: 5 USDC mỗi lệnh

Thị trường TUSD: 5 TUSD mỗi lệnh

Thị trường BUSD: 5 BUSD mỗi lệnh









Hiện tại, giao dịch Spot trên MEXC hỗ trợ bốn loại lệnh: lệnh Limit, lệnh Market, lệnh Stop-Limit và OCO. Khi đặt lệnh Market, sẽ có giới hạn về số lượng tối đa cho mỗi lệnh. Quy định này giúp ngăn chặn biến động giá quá lớn và đảm bảo sự ổn định của thị trường. Để biết thêm chi tiết về các loại lệnh Spot, vui lòng tham khảo: Các loại lệnh Spot khác nhau









Khi đặt lệnh Limit, sàn sẽ thiết lập một giới hạn số lượng tối đa có thể đặt cho mỗi lệnh. Giới hạn này giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá quá lớn hoặc thanh khoản không đủ trong quá trình giao dịch.









Các lệnh điều kiện (như lệnh Stop-Limit) cũng phải tuân thủ giới hạn số lượng tối đa sau khi giá kích hoạt được thiết lập. Quy tắc này nhằm ngăn chặn việc các giao dịch lớn gây ra biến động thị trường đột ngột khi được kích hoạt.









Bằng cách nắm vững các quy tắc giao dịch thị trường của MEXC, nhà giao dịch không chỉ có thể giảm thiểu rủi ro lệnh thất bại do không đáp ứng điều kiện mà còn có thể xây dựng chiến lược giao dịch chính xác hơn.





Ví dụ, việc biết biến động giá tối thiểu giúp thiết lập giá mua và bán hiệu quả hơn, trong khi việc hiểu giá trị đặt lệnh tối thiểu giúp tránh bỏ lỡ cơ hội do giá trị lệnh không đủ.





Ngoài ra, đối với giao dịch khối lượng lớn hoặc tần suất cao, việc nắm rõ trước giới hạn số lượng đặt lệnh cho phép tối ưu hoá việc đặt lệnh và giảm thiểu độ trễ hoặc trượt giá do hạn chế của hệ thống.









Trong giao dịch Spot, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch lớn hoặc ngắn hạn, lệnh có thể thất bại nếu không đáp ứng các quy tắc giao dịch thị trường. Để giảm thiểu rủi ro này, người dùng nên:





Kiểm tra trước các quy tắc của cặp giao dịch: Trên trang giao dịch MEXC hoặc trong : Trên trang giao dịch MEXC hoặc trong Trung tâm trợ giúp , kiểm tra số lượng đặt lệnh tối thiểu, biến động giá, giá trị đặt lệnh tối thiểu và các yêu cầu khác của cặp giao dịch đã chọn.





Nhận hỗ trợ từ CSKH và chat bot chính thức: Trước khi giao dịch, hãy xác nhận chi tiết quy tắc với CSKH trực tuyến hoặc chat bot của MEXC, đặc biệt khi giao dịch trên các thị trường khác nhau.





