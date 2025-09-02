Quy tắc thu phí giao dịch Spot là giao dịch loại tiền tệ nào trên thị trường, thì sẽ khấu trừ loại tiền tệ đó làm phí giao dịch. Và phí giao dịch được tính bằng cách nhân khối lượng giao dịch với mức Quy tắc thu phí giao dịch Spot là giao dịch loại tiền tệ nào trên thị trường, thì sẽ khấu trừ loại tiền tệ đó làm phí giao dịch. Và phí giao dịch được tính bằng cách nhân khối lượng giao dịch với mức
Learn/Hướng dẫn người mới/Spot/Cách tính p...t trên MEXC

Cách tính phí giao dịch Spot trên MEXC

02/09/2025MEXC
0m
#Cơ Bản#Spot#Người Mới Bắt Đầu
Quy tắc thu phí giao dịch Spot là giao dịch loại tiền tệ nào trên thị trường, thì sẽ khấu trừ loại tiền tệ đó làm phí giao dịch. Và phí giao dịch được tính bằng cách nhân khối lượng giao dịch với mức phí tương ứng.

Phí giao dịch Spot trên MEXC là 0% phí Maker và 0.05% phí Taker.

Lệnh Maker là lệnh không có lệnh tương ứng trên thị trường để khớp và cần phải chờ có lệnh trước khi được khớp.

Taker là là lệnh được khớp với lệnh đang chờ trên thị trường và có thể được khớp ngay lập tức.

Sẽ không tính phí giao dịch cho các lệnh chưa được khớp và bị hủy.

Ví dụ


1. Đối với cặp giao dịch MX/USDT, giả sử người dùng là Maker và mua 1 MX với giá 5 USDT:

Phí giao dịch của người dùng là 0%*5 = 0 USDT, có nghĩa là người dùng cần trả 5 USDT để mua 1 MX.

2. Đối với cặp giao dịch MX/USDT, giả sử người dùng là Taker và bán 1 MX để nhận 5 USDT:

Phí giao dịch của người dùng là 0.05%*5 = 0.0025 USDT, có nghĩa là người dùng bán 1 MX và nhận về 4.9975 USDT.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.


