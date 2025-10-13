Giao Dịch Spot & Giao Dịch Futures





Trên MEXC không những có thể thực hiện giao dịch Spot các loại tiền mã hóa, MEXCer còn có thể đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua giao dịch Futures với đòn bẩy lên tới 500x. Vì vậy, sự khác biệt giữa Giao dịch Spot và Giao dịch Futures là gì? Các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận khác nhau từ mỗi loại giao dịch, nhưng còn điều gì khác để phân biệt hai loại này? Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có thể hiểu những kiến thức cơ bản về cả giao dịch Spot và giao dịch Futures.









Khi giao dịch Spot trên MEXC, MEXCer có thể mua và bán tiền mã hóa, chẳng hạn như 1 BTC hoặc 1 ETH. Sau khi mua tiền mã hóa thông qua giao dịch Spot, MEXCer sở hữu những tài sản đó và có thể tự do chuyển tài sản qua các mạng blockchain khác nhau.





Tuy nhiên, khi giao dịch Futures, MEXCer mua và bán hợp đồng vĩnh cửu. Ví dụ khi bạn mua 1,000 cont BTC/USDT, phần tài sản này của bạn không thể chuyển qua bất kỳ mạng blockchain nào.









Nói chung, chỉ các cặp giao dịch Spot được niêm yết trên MEXC mới có các cặp giao dịch Futures tương ứng. Tuy nhiên, không phải tất cả các cặp giao dịch Spot đều có các cặp giao dịch Futures tương ứng. Ngoài ra, không phải tất cả các cặp giao dịch Futures đều hỗ trợ đòn bẩy 500x, chẳng hạn như token MX.









Tại MEXC, cơ chế lợi nhuận cho giao dịch Spot là thị trường một chiều T+0, có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ có thể mua và không thể bán cùng một vị thế. Lệnh có thể được bán ngay lập tức sau khi được đặt. Mặt khác, cơ chế lợi nhuận cho giao dịch Futures là thị trường hai chiều T+0, cho phép các nhà giao dịch nắm giữ cả vị thế mua và bán. Lệnh có thể được bán ngay lập tức sau khi được đặt.









Giao dịch Spot không yêu cầu hoặc hỗ trợ đòn bẩy. Đòn bẩy trong giao dịch Futures được phản ánh bằng số tiền ký quỹ ban đầu. Khi giao dịch Futures, các nhà giao dịch có thể nắm giữ một giá trị vị thế lớn với số tiền ký quỹ ban đầu, do đó làm tăng lợi nhuận đầu tư.









Do các mục tiêu đầu tư khác nhau của giao dịch Spot và giao dịch Futures, MEXCer sẽ gặp phải các kịch bản giao dịch khác nhau khi theo đuổi lợi nhuận bằng một trong hai phương thức giao dịch này. Mặc dù có thể có một số tình huống trong đó giao dịch Spot và giao dịch Futures chia sẻ các cơ chế tương tự, vẫn còn sự khác biệt đáng kể giữa hai loại trong hầu hết các trường hợp. Để hiểu những khác biệt này trong các phương thức giao dịch, chúng ta hãy xem xét một cách riêng lẻ từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất.













Lưu ý:

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại lệnh cụ thể cho giao dịch Spot và giao dịch Futures, vui lòng truy cập MEXC Learn.









Giao dịch Spot phù hợp với các giao dịch với mục tiêu khớp lệnh ngay lập tức, vì vậy giá mới nhất đại diện cho giá thanh toán cho giao dịch Spot.





Giá thanh toán cho đối với giao dịch Futures khác với giao dịch Spot: MEXC áp dụng hệ thống đánh dấu giá hợp lý được thiết kế độc đáo để tránh thanh lý không cần thiết đối với các sản phẩm có đòn bẩy cao.









Trên MEXC, giao dịch Spot không có cài đặt chế độ vị thế cụ thể. Tuy nhiên, giao dịch Futures cung cấp nhiều chế độ vị thế hơn, bao gồm Chế độ phòng hộ và Chế độ một chiều.













Tương tự, giao dịch Spot không cung cấp giao dịch đòn bẩy. Tuy nhiên, thông thường người dùng sử dụng đòn bẩy để giao dịch Futures. Tại đây, MEXC đặc biệt cung cấp cho người dùng 2 chế độ cài đặt chế độ đòn bẩy: Chế độ đơn giản và Chế độ nâng cao. Cũng như các chế độ vị thế, yêu cầu MEXCer phải hoàn tất thiết lập đòn bẩy trước khi mở một vị thế.

















Trên trang giao diện giao dịch Spot, bạn có thể chọn bốn phương thức đặt lệnh: Limit, Market, Stop-limit và OCO.









Trên giao diện giao dịch Futures, bạn có thể tìm thấy một loạt các tùy chọn đặt lệnh đa dạng hơn. Bạn có thể chọn trong số 5 loại lệnh: Lệnh Limit, Lệnh Market, Lệnh Kích hoạt, Lệnh Trailing Stop và Lệnh Post Only.. Ngoài những tính năng này, bạn cũng có thể sử dụng các tính năng như thêm chức năng TP/SL (cả [Vị thế TP/SL] và [TP/SL hàng loạt]), [Đóng nhanh] và [Đóng Short]/[Đảo nghịch].

















Điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi chọn phương thức giao dịch là đảm bảo phương thức đó phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn:

Nếu MEXCer đầu tư không thích rủi ro dựa trên sở thích về vốn và rủi ro dự định riêng, thì giao dịch Spot phù hợp với nhu cầu hơn. Giao dịch Spot không có rủi ro thanh lý. Ngoài ra, trên thị trường Spot, việc hủy niêm yết hoặc giá token giảm về vô giá trị là rất hiếm khi xảy ra.





Nếu một số MEXCer với đầu tư tiền mã hóa với chi phí nhất định (ví dụ: BTC) là quá cao và cảm thấy khó đạt được lợi nhuận cao mà không có xu hướng tăng một chiều kéo dài sau khi đầu tư, thì giao dịch Futures có thể đáp ứng nhu cầu về lợi nhuận đầu tư cao hơn và thời gian phục hồi ngắn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng vì phán đoán kém và không đúng phương thức trong giao dịch Futures có thể gặp rủi ro, đôi khi dẫn đến thanh lý.





Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro và các khoản đầu tư nên được thực hiện một cách thận trọng. Nội dung của bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Vui lòng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.



