Copy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hoá cho phép nhà đầu tư tự động sao chép các hành động giao dịch của Trader giàu kinh nghiệm khác. Đây là một chiến lược đầu tư lý tưởng choCopy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hoá cho phép nhà đầu tư tự động sao chép các hành động giao dịch của Trader giàu kinh nghiệm khác. Đây là một chiến lược đầu tư lý tưởng cho
Learn/Hướng dẫn người mới/Copy Trade/Copy Trade là gì?

Copy Trade là gì?

12/09/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Futures#Người Mới Bắt Đầu#Khái Niệm Cơ Bản
Polytrade
TRADE$0.09034-5.52%
Gravity
G$0.009082-6.24%
MemeCore
M$2.01965-2.30%
Choise.com
CHO$0.00394-3.66%
PoP Planet
P$0.11523+9.66%

Copy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hoá cho phép nhà đầu tư tự động sao chép các hành động giao dịch của Trader giàu kinh nghiệm khác. Đây là một chiến lược đầu tư lý tưởng cho người dùng mới bắt đầu, không có nhiều kiến thức chuyên môn hay kinh nghiệm giao dịch.

1. Các tính năng của Copy Trade


Tự động hóa: Khi nhà đầu tư chọn Trader để theo dõi, hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh mua và bán giống như Trader.

Minh bạch: Nhà đầu tư có thể xem lịch sử giao dịch, ROI và tỷ lệ thắng của Trader.

Đa dạng: Các sàn giao dịch thường cung cấp nhiều Trader để nhà đầu tư lựa chọn theo sở thích rủi ro và mục tiêu đầu tư.

Quản lý rủi ro: Các sàn giao dịch thường cho phép nhà đầu tư cài đặt các thông số rủi ro riêng giúp kiểm soát tổn thất tiềm ẩn.

2. Ưu điểm của Copy Trade


Đơn giản hóa quá trình giao dịch: Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mà không cần phải nghiên cứu sâu về thị trường hay sở hữu kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi: Bằng cách quan sát các Trader giàu kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể nâng cao kỹ năng giao dịch và hiểu biết về thị trường.

Tiết kiệm thời gian: Các hành động của Trader có thể được sao chép tự động, giúp nhà đầu tư không cần phải liên tục theo dõi biến động thị trường.

Đầu tư đa dạng: Nhà đầu tư có thể theo dõi nhiều Trader với các phong cách giao dịch khác nhau cùng một lúc và phân tán rủi ro đầu tư.

Tính minh bạch cao: Nhà đầu tư có thể xem lịch sử hiệu suất và chiến lược giao dịch của nhiều Trader, để đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.

3. Nhược điểm của Copy Trade


Phụ thuộc vào người khác: Nếu hoàn toàn dựa vào chiến lược của Trader trong thời gian dài, nhà đầu tư có thể thiếu khả năng phán đoán và hiểu biết độc lập về thị trường.

Rủi ro thị trường: Ngay cả những Trader giỏi nhất cũng không thể tránh khỏi rủi ro từ biến động thị trường.

Vấn đề về chi phí: Một số sàn có thể tính phí Copy Trade cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của nhà đầu tư.

Hiệu suất quá lạc quan: Dữ liệu hiệu suất trong quá khứ của Trader không đảm bảo kết quả trong tương lai, điều này có thể dẫn đến nhà đầu tư bị lạc quan quá mức.

Độ trễ thông tin: Tín hiệu giao dịch có thể bị chậm trễ, ảnh hưởng đến kết quả giao dịch cuối cùng.

4. Hướng dẫn sử dụng Copy Trade trên MEXC


MEXC cung cấp tính năng Copy Trade giúp bạn sao chép hành động của Trader trong giao dịch Futures.

Nếu có nhiều kinh nghiệm giao dịch và tỷ lệ chính xác cao trong việc phán đoán thị trường, bạn có thể nộp đăng ký để trở thành Trader và nhận được lợi nhuận đáng kể. Bạn có thể đọc "Hướng dẫn cho người mới bắt đầu giao dịch Copy Trade (Trader)" để biết các bước đăng ký.

Nếu là người dùng thông thường và không muốn bỏ lỡ các biến động thị trường, bạn chỉ cần theo dõi các Trader chuyên nghiệp và tự động đặt lệnh theo hướng dẫn. Để biết thêm thông tin về hướng dẫn sử dụng tính năng Copy Trade trên MEXC, bạn có thể tham khảo "Hướng dẫn giao dịch Copy Trade (App)" hoặc "Hướng dẫn Copy Trade MEXC (Web)" để tìm hiểu thêm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Ký Quỹ Futures Và Cách Tính PNL

Ký Quỹ Futures Và Cách Tính PNL

MEXC cung cấp hai loại giao dịch Futures: USDT-M Futures (Hợp đồng kỳ hạn) và Coin-M Futures (Hợp đồng nghịch đảo). Mặc dù nguyên tắc tính toán của hai loại này tương tự nhau nhưng vẫn có một số khác

Giải Thích Thuật Ngữ Giao dịch Futures

Giải Thích Thuật Ngữ Giao dịch Futures

Đối với người dùng mới bắt đầu, giao dịch Futures có thể phức tạp hơn giao dịch Spot vì liên quan đến nhiều thuật ngữ chuyên môn hơn. Để giúp người dùng mới hiểu và làm chủ giao dịch Futures một cách

Giải thích Thuật ngữ trên Trang Thông tin Futures

Giải thích Thuật ngữ trên Trang Thông tin Futures

Những người mới bắt đầu giao dịch Futures thường không quen với các thuật ngữ chuyên nghiệp này và ý nghĩa của chúng khi giao dịch trên trang MEXC Futures. Trên trang giao dịch MEXC Futures, thông tin

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng