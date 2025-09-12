Copy Trade là gì?





Copy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hoá cho phép nhà đầu tư tự động sao chép các hành động giao dịch của Trader giàu kinh nghiệm khác. Đây là một chiến lược đầu tư lý tưởng cho người dùng mới bắt đầu, không có nhiều kiến thức chuyên môn hay kinh nghiệm giao dịch.









Tự động hóa: Khi nhà đầu tư chọn Trader để Khi nhà đầu tư chọn Trader để theo dõi , hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh mua và bán giống như Trader.





Minh bạch: Nhà đầu tư có thể xem lịch sử giao dịch, ROI và tỷ lệ thắng của Trader.





Đa dạng: Các sàn giao dịch thường cung cấp nhiều Trader để nhà đầu tư lựa chọn theo sở thích rủi ro và mục tiêu đầu tư.





Quản lý rủi ro: Các sàn giao dịch thường cho phép nhà đầu tư cài đặt các thông số rủi ro riêng giúp kiểm soát tổn thất tiềm ẩn.









Đơn giản hóa quá trình giao dịch: Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mà không cần phải nghiên cứu sâu về thị trường hay sở hữu kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp.





Cơ hội học hỏi: Bằng cách quan sát các Trader giàu kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể nâng cao kỹ năng giao dịch và hiểu biết về thị trường.





Tiết kiệm thời gian: Các hành động của Trader có thể được sao chép tự động, giúp nhà đầu tư không cần phải liên tục theo dõi biến động thị trường.





Đầu tư đa dạng: Nhà đầu tư có thể theo dõi nhiều Trader với các phong cách giao dịch khác nhau cùng một lúc và phân tán rủi ro đầu tư.





Tính minh bạch cao: Nhà đầu tư có thể xem lịch sử hiệu suất và chiến lược giao dịch của nhiều Trader, để đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.









Phụ thuộc vào người khác: Nếu hoàn toàn dựa vào chiến lược của Trader trong thời gian dài, nhà đầu tư có thể thiếu khả năng phán đoán và hiểu biết độc lập về thị trường.





Rủi ro thị trường: Ngay cả những Trader giỏi nhất cũng không thể tránh khỏi rủi ro từ biến động thị trường.





Vấn đề về chi phí: Một số sàn có thể tính phí Copy Trade cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của nhà đầu tư.





Hiệu suất quá lạc quan: Dữ liệu hiệu suất trong quá khứ của Trader không đảm bảo kết quả trong tương lai, điều này có thể dẫn đến nhà đầu tư bị lạc quan quá mức.





Độ trễ thông tin: Tín hiệu giao dịch có thể bị chậm trễ, ảnh hưởng đến kết quả giao dịch cuối cùng.









MEXC cung cấp tính năng Copy Trade giúp bạn sao chép hành động của Trader trong giao dịch Futures.









Nếu là người dùng thông thường và không muốn bỏ lỡ các biến động thị trường, bạn chỉ cần theo dõi các Trader chuyên nghiệp và tự động đặt lệnh theo hướng dẫn. Để biết thêm thông tin về hướng dẫn sử dụng tính năng Copy Trade trên MEXC, bạn có thể tham khảo " Hướng dẫn giao dịch Copy Trade (App) " hoặc " Hướng dẫn Copy Trade MEXC (Web) " để tìm hiểu thêm.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.