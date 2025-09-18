Trong giao dịch tiền mã hoá, biểu đồ nến là công cụ không thể thiếu trong phân tích thị trường hằng ngày của nhà giao dịch. Trong đó, đường giá và đường giá cao và thấp là những yếu tố cơ bản nhưng đóTrong giao dịch tiền mã hoá, biểu đồ nến là công cụ không thể thiếu trong phân tích thị trường hằng ngày của nhà giao dịch. Trong đó, đường giá và đường giá cao và thấp là những yếu tố cơ bản nhưng đó
Thành thạo đường giá và đường giá cao và thấp để nâng cao hiệu quả giao dịch tiền mã hoá

Trong giao dịch tiền mã hoá, biểu đồ nến là công cụ không thể thiếu trong phân tích thị trường hằng ngày của nhà giao dịch. Trong đó, đường giá và đường giá cao và thấp là những yếu tố cơ bản nhưng đóng vai trò then chốt trong phân tích kỹ thuật. Việc hiểu và sử dụng đúng các đường này có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt xu hướng thị trường và biến động giá tốt hơn, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

1. Đường giá và đường giá cao và thấp là gì?


1.1 Đường giá là gì?


Đường giá thường đề cập đến dấu đánh dấu mức giá đóng của kỳ hiện tại trên biểu đồ. Trong biểu đồ nến tiền mã hoá, việc nối các mức giá đóng trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tạo thành biểu đồ đường quen thuộc.

1.2 Đường giá cao và thấp là gì?


Đường giá cao và thấp đề cập đến các đường được tạo bởi mức giá cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ nến. Đường này thể hiện phạm vi giá trong mỗi phiên giao dịch và cung cấp thông tin quan trọng về biến động và biên độ giá.

2. Hướng dẫn đọc đường giá và đường giá cao và thấp


Như minh hoạ trong hình dưới, đối với BTC Futures Vĩnh cửu trong khoảng từ ngày 24 đến 27/07, đường giá cao và thấp đánh dấu mức giá cao nhất là 119,445.2 USDT và mức giá thấp nhất là 114,672.9 USDT. Điều này cho thấy phạm vi biến động giá trong giai đoạn đó. Trong khi đó, đường giá màu xanh tại mức 118,833.8 USDT thể hiện giá đóng hiện tại trên thị trường của BTC Futures Vĩnh cửu.


3. Ba lợi ích chính của đường giá và đường giá cao và thấp


Phân tích xu hướng: Biểu đồ đường được tạo bằng cách nối các đường giá giúp nhà giao dịch phân tích xu hướng giá tổng thể - liệu giá đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Kết hợp với chuyển động của đường giá cao và thấp sẽ giúp xác nhận thêm xu hướng và mức độ biến động giá. Nếu đường giá liên tục tăng, đó là tín hiệu cho thấy áp lực mua mạnh. Ngược lại, nếu giá liên tục giảm, điều đó phản ánh phe bán đang chiếm ưu thế.

Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Đường giá cao và thấp thể hiện toàn bộ biên độ dao động giá, từ đó giúp nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Trong phân tích kỹ thuật, các đỉnh giá trước đó thường đóng vai trò là vùng kháng cự, trong khi đáy cũ thường là vùng hỗ trợ. Điều này cho phép nhà giao dịch đặt mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý dựa trên cấu trúc thị trường, giảm thiểu rủi ro khi giao dịch không có cơ sở.

Hỗ trợ quyết định giao dịch: Đường giá và đường giá cao và thấp hỗ trợ xây dựng chiến lược giao dịch và xác định điểm vào hoặc thoát lệnh. Khi đường giá vượt lên trên mức kháng cự được tạo bởi đường giá cao và thấp, đó thường là dấu hiệu của động lực tăng mạnh - tín hiệu mua tiềm năng. Ngược lại, khi đường giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ, điều này cho thấy rủi ro giảm giá gia tăng - tín hiệu bán tiềm năng.

4. Hướng dẫn nhanh chóng vẽ đường giá và đường giá cao và thấp trên MEXC


Tại trang giao dịch MEXC Futures, nhấn chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên biểu đồ nến cơ bản. Trong menu truy cập nhanh hiện ra, chọn Đường giá hoặc Đường giá cao và thấp để vẽ ngay lập tức.


Lưu ý:
Khi bạn cuộn biểu đồ nến theo chiều ngang hoặc thay đổi khung thời gian (ví dụ: 1 phút, 5 phút, 1 giờ,...), phạm vi thời gian hiển thị trên biểu đồ sẽ thay đổi và đường giá cao và thấp bạn đã vẽ sẽ điều chỉnh theo. Tuy nhiên, đường giá vẫn sẽ hiển thị mức giá đóng gần nhất và không thay đổi.

5. Thành thạo các công cụ phân tích cơ bản để nâng cao hiệu suất giao dịch


Đường giá và đường giá cao và thấp là những công cụ cơ bản nhưng cực kỳ hữu ích trong phân tích biểu đồ nến. Đối với nhà giao dịch mới, đây là cách nhanh chóng để hình thành sự hiểu biết ban đầu về nhịp điệu thị trường và biến động giá. Với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, chúng đóng vai trò là điểm tham chiếu quan trọng hỗ trợ ra quyết định chiến lược, giúp tối ưu hóa điểm vào và thoát lệnh.

Mặc dù đường giá và đường giá cao và thấp có thể phản ánh trực quan xu hướng thị trường, việc kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác như Parabolic SAR, công cụ biểu đồ của TradingView hoặc Schiff Pitchfork sẽ giúp nâng cao độ chính xác và cải thiện tính ổn định của chiến lược giao dịch.

Dù ở thị trường tăng hay giảm, việc thành thạo và áp dụng hiệu quả các công cụ biểu đồ cơ bản này sẽ giúp nhà giao dịch hạn chế tác động của cảm xúc và xây dựng phương pháp lập kế hoạch giao dịch một cách lý trí, có hệ thống, từ đó nâng cao tính khoa học và hiệu quả trong chiến lược giao dịch tổng thể.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.

