Kiểm tra các token niêm yết trên MEXC





Trên nền tảng MEXC hiện có gần 2,000 cặp giao dịch Spot và hơn 350 cặp giao dịch phái sinh. MEXC tiếp tục cập nhật và bổ sung các token mới, đồng thời xóa các token không tuân thủ các quy tắc của nền tảng.









MEXC cung cấp lịch niêm yết mới để bạn có thể kiểm tra token nào sắp được niêm yết.





Lịch niêm yết mới: https://www.mexc.com/vi-VN/newlisting









Nếu bạn sở hữu MX, bạn cũng có thể nhấn vào [Kickstarter] để chuyển đến trang tương ứng và tham gia sự kiện airdrop độc quyền dành cho Chủ sở hữu MX. Bạn chỉ cần đáp ứng các yêu cầu sự kiện để nhận airdrop token miễn phí. Để biết thêm thông tin về Kickstarter, bạn có thể xem thêm ở bài viết " Làm thế nào để tham gia Kickstarer ".





Nếu muốn giao dịch các token sắp niêm yết, bạn có thể theo dõi màn hình đếm ngược ở góc trên bên phải của trang để biết thời gian niêm yết cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào nút [Giao dịch] để truy cập trang giao dịch. Trong trang giao dịch sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược tương ứng cho biết thời gian bắt đầu.













Truy cập vào website MEXC, kéo xuống cuối trang chủ và chọn [Thông báo] trong "Hỗ trợ người dùng".









Trên trang Thông báo, chọn [Hủy niêm yết tiền điện tử] để xem tất cả các thông báo có liên quan đến token bị hủy niêm yết. Bạn có thể sử dụng thanh "Tìm kiếm" ở bên phải để tìm kiếm token cụ thể và kiểm tra xem nó đã bị hủy niêm yết hay chưa.













Để bảo vệ lợi ích và nâng cao trải nghiệm giao dịch của người dùng và xây dựng môi trường giao dịch lành mạnh, MEXC luôn giám sát các token đã được niêm yết. Đối với các token không đáp ứng các quy tắc tương ứng trong thời gian niêm yết, MEXC có thể đưa ra cảnh báo ST hoặc trực tiếp hủy niêm yết các token liên quan đến dự án.





Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ST, bạn có thể đọc bài viết Quy tắc cảnh báo ST





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.