Hướng Dẫn Quản Lý Tài Khoản Phụ









Trong tài khoản MEXC, bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản phụ để hỗ trợ trong các hoạt động giao dịch hàng ngày. Ví dụ: bạn có thể sử dụng một tài khoản phụ để giao dịch Spot và một tài khoản phụ khác để giao dịch Futures.





MEXC cung cấp hai loại tài khoản phụ. Một loại không có quyền đăng nhập và phải được sử dụng cùng với API. Để xem thông tin về loại tài khoản phụ này, bao gồm thông tin chuyển khoản và giao dịch, bạn có thể kiểm tra chi tiết tài khoản phụ trong tài khoản MEXC của mình.





Loại còn lại là tài khoản phụ có thể được sử dụng để đăng nhập bằng địa chỉ email. Bạn có thể kiểm tra loại tài khoản phụ này trong tài khoản MEXC, hoặc có thể đăng nhập tài khoản phụ độc lập qua website để xem thông tin. Bạn không thể đăng nhập loại tài khoản phụ này trên Ứng dụng.









Truy cập website chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó, nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải và chọn [Quản lý tài khoản phụ].









Nhấp vào [Tạo tài khoản phụ mới] và bạn sẽ thấy có hai loại tài khoản phụ. Chọn loại tài khoản phụ đầu tiên không có quyền đăng nhập và nhấp vào [Bước tiếp theo].









Nhập tên người dùng của bạn và nhấp vào [Bước tiếp theo]. Sau đó, hoàn tất xác minh bảo mật, tài khoản phụ sẽ được tạo thành công.









Nếu bạn chọn loại tài khoản phụ thứ hai yêu cầu xác minh email, hãy điền địa chỉ email, mật khẩu đăng nhập, xác nhận mật khẩu và mã xác minh email và nhấp vào [Bước tiếp theo]. Sau đó, hoàn tất xác minh bảo mật, tài khoản phụ sẽ được khởi tạo.













Trên trang Quản lý tài khoản phụ, có 5 phần: Quản lý tài khoản, API, Quản lý tài sản, Lịch sử chuyển khoản và Lịch sử đăng nhập.









Trên trang Quản lý tài khoản phụ, trong phần "Quản lý tài khoản", hãy nhấp vào […] ở bên phải tài khoản để quản lý tài khoản đó.





Đối với loại tài khoản phụ đầu tiên không có quyền đăng nhập, bạn có thể thực hiện thao tác [Đóng băng] hoặc [Kích hoạt Futures].





Đối với loại tài khoản phụ thứ hai yêu cầu xác minh email, bạn có thể thực hiện các thao tác sau [Đóng băng], [Thay đổi mật khẩu], [Thay đổi địa chỉ email] hoặc [Kích hoạt Futures].





Khi tính năng Futures được kích hoạt, biểu tượng ⊗ sẽ thay đổi thành Ⓥ.













Nhấp vào [Tạo API], chọn tài khoản phụ và đánh dấu vào các tùy chọn thông tin Spot và Futures mà bạn muốn. Điền vào ghi chú và nhấp vào [Tạo]. Sau đó, hoàn tất xác minh bảo mật, API sẽ được khởi tạo.









Trên MEXC, nhiều giao diện yêu cầu quyền truy cập thông qua Khóa API. Trong quá trình tạo Khóa API như ở trên, các quyền của API cho cả giao dịch Spot và giao dịch Futures đều đã được chọn.





Sau khi tạo thành công, khóa truy cập (Khóa bí mật) sẽ được tạo. Vui lòng giữ khóa truy cập của bạn an toàn và không chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu khóa truy cập của bạn bị xâm phạm, vui lòng xóa khóa này ngay lập tức và bạn có thể tạo một khóa mới riêng.













Nhấp vào [Chuyển quỹ] để chuyển tài sản giữa tài khoản MEXC và tài khoản phụ của bạn. Bạn cũng có thể chuyển tài sản giữa các tài khoản phụ với nhau. Hồ sơ chuyển khoản của bạn sẽ được liệt kê trong Lịch sử chuyển khoản.





Nhấp vào [Thông tin] để xem tài sản trong tài khoản phụ tương ứng.













Loại tài khoản phụ thứ hai có thể được sử dụng để đăng nhập vào website bằng địa chỉ email và mật khẩu. Khi đăng nhập trực tiếp vào tài khoản phụ, bạn có thể xem lịch sử đăng nhập trong tài khoản MEXC của mình. Trong Quản lý tài khoản phụ, chọn [Lịch sử đăng nhập] để xem địa chỉ email, IP và vị trí cho mỗi lần đăng nhập.



